FEM BLE TRE: F.v.: Thor Haavik, Karianne Vilde Wølner, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal og Per Gunvald Haugen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Slått ut av «Farmen»: − Kjempesterke følelser

Presten Thor Haavik (26) kjempet mot tårene da «Farmen» fikk en bråstopp onsdag.

Nå nettopp

Sammen med Karianne Vilde Wølner (26) måtte Haavik overlate det aller siste oppgjøret til semifinalistene Per Gunvald Haugen (45), Karianne Kopperstad (27) og Daniel Viem Årdal (31).

– Det var tungt. Jeg hadde vært der så lenge og kommet så langt. Da var det veldig vondt at det plutselig var over, sier Haavik til VG.

Humøret og positiviteten har vært upåklagelig hele veien, men det holdt hardt på slutten. Presten måtte tørke noen tårer.

– Jeg føler jo egentlig at jeg har vunnet. Alle drømmene jeg hadde, er oppfylt. Samtidig var det kjempesterke følelser i sving, så jeg kjente på en tristhet midt i all takknemligheten, forklarer han.

TV-YNDLING: Thor Haavik, her på «Farmen»-gården. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Det var aldri seieren som fristet mest. Hovedmålet var å få dele troen og få venner for livet.

– For å oppnå disse to ønsket jeg å komme så langt som mulig, sier 26-åringen, som kommer fra Loddefjord og nylig ble innsatt som prest i Salhus menighet.

les også Thor Havik: – Utrolig flaut om jeg hadde «hoppet i høyet»

Haavik har seilt gjennom «Farmen» uten å være i en eneste tvekamp. Ikke har han vært storbonde heller. Men han fikk vist fysisk kapasitet i hinderløypen da han var tre sekunder fra å sikre seg den første semifinaleplassen.

– Jeg er stolt over ikke å ha vært i tvekamp. Det handlet nok om at jeg var ønsket i gruppen. Samtidig var nok de andre litt redde for å velge meg som andrekjempe. Da ville jeg valgt melkespann, sier Haavik, som hadde øvd på nettopp det.

Melkespann er nemlig en gren han ville følt seg hjemme i.

– Da står man jo i korsformasjon, så det hadde vært fint, smiler han.

PÅ JOBB: Thor Haavik avbildet i Salhus kirke tidligere i høst, da han ble innsatt som prest. Foto: JOSTEIN HORDVIK

At religion kan være et ømtålig og komplisert tema på «Farmen», har man sett i tidligere sesonger. Men de som hadde trodd at det ville skape uro å få en vaskeekte prest inn på gården, tok feil.

Haavik har fått de andre med i bønnestunder, han har gitt velsignelser – og han har døpt Kjetil Kirk (27).

les også Ordkrig i «Farmen»: – Hun prøvde å psyke oss ned

Kirk, som røk ut tirsdag, mener at Haavik var «X-faktoren i årets sesong».

– Thors tilstedeværelse var essensiell for oss andre. Det var en god grunn til at han aldri var førstekjempe eller andrekjempe. Alle ville ha Thor der lengst mulig, sier Kirk til VG.

– Jeg tror mange tok en kule for Tor, for alle ville vise at de var kompisen hans.

Disse ordene rører Haavik:

– Wow, det er fantastisk, sier han.

KAMP: Karianne Kopperstad (i midten) slo både Thor Haavik og Karianne Vinde Wølner i kampen om den siste semifinaleplassen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Presten gir de andre deltagerne mye av æren for at han får fremstå som han gjør.

– De heiet meg frem. I tillegg følte jeg at de verdsatte alt jeg kunne bringe til fellesskapet. Jeg er også takknemlig for alt det kristne TV 2 har tatt med, selv om veldig mye naturlig nok ikke er tatt med på TV.

SMIA: Thor Haavik imponerte ikke nok. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Haavik ga aldri etter for noen fristelse til å spille kynisk.

– Jeg vinner om jeg er den jeg ønsker å være, en etterfølger av Jesus. En seier hadde ikke betydd noe om jeg mistet integriteten.

En rekke kristne medier har viet presten spalteplass og gitt ros for å gå foran som et godt eksempel. Haavik får også mange tilbakemeldinger direkte fra seere.

– Det er kjempestort – at mitt lille liv betyr noe for mennesker jeg aldri har truffet, men som sier de blir inspirert til å være kristne eller leve som et godt medmenneske.

DÅP: Thor Haavik døpte Kjetil Kirk på gården. T.v.: Nils Kvalvik. Foto: TV 2

Haavik har tidligere fortalt til VG hvordan han ble kristen som 17-åring, da en skade satte stopper for fotballdrømmen. 26-åringen har også vært åpen om at han vil «spare seg» til ekteskapet, men at han er singel og «på utkikk».

I disse dager mangler det i hvert fall ikke på tilbud.

– Så jeg tror det skal ordne seg, sier han leende til VG.

Det renner nemlig inn med henvendelser i sosiale medier og på SMS.

– Jeg synes det er viktig å svare alle. Men de som spør om jeg vil gifte meg med dem, styrer jeg unna. Det blir for useriøst.

les også Bast i gråt: Tatt på fersken med «hemmelig» brev

Haavik svarer de fleste med at han foretrekker å møte folk «på vanlig måte» og starte som venner, før det eventuelt blir en relasjon.

– Så nå blir det en strøm av nye mennesker i Salhus menighet?

– Hehe, jeg vil vel ikke si at det bør være motivasjonen til å komme i kirken, ler han.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Thor Haavik og Karianne Vilde Wølner er ute. Her avbildet tidligere i sesongen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Haavik gleder seg til normale tider og gudstjenester uten coronabegrensninger.

– Det er en annerledes hverdag. Jeg har ennå ikke truffet konfirmantene mine, og det er leit. Vi har bare møter på Zoom.

Ikke bare er han populær på TV. Haavik har også over 18.000 følgere på Instagram, og en egen YouTube-kanal med tittel «Livsgnisten».

– Å inspirere andre gir meg stor lykkefølelse.

Til våren skal han døpe sønnen til «Farmen»-kompis Raymond Røskeland (36).

Karianne Vilde Wølner måtte altså også gi opp kampen om hytte og bil. Hun har røket ut i tvekamp tidligere, men reddet seg inn igjen ved på vinne «Torpet».

– «Farmen» har vært et av mine beste øyeblikk i livet. Jeg har hatt en fantastisk reise, og går mye klokere ut av dette, sa hun før hun forlot gården.

Publisert: 02.12.20 kl. 22:36

Les også