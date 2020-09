UNG OG EMO: Jack Dylan Grazer i «We Are Who We Are». Foto: HBO

TV-anmeldelse «We Are Who We Are»: Denne kommer til å bli oppskrytt

Middelaldrende stjerneregissør tolker generasjon Z.

«We Are Who We Are»

Italiensk/amerikansk dramaserie i åtte deler

Premiere på HBO tirsdag 15. september

Manus: Luca Guadagnino, Francesca Manieri, Paolo Giordano, Sean Conway

Regi: Luca Guadagnino

Med: Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, Chloë Sevigny, Alicia Braga, Spence Moore II, Kid Cudi

Uhyre 2020 denne, den første TV-serien til den feterte italienske regissøren Luca Guadagnino.

Nesten samtlige i den er enten allerede ute av skapet, seksuelt mangetydige eller kanskje panseksuelle. Minst et par av hovedpersonene skal oppfattes som ikke-binære. Og nesten alle synes tynget i sin søken etter identitet (også kjent som deprimerte).

Parallellene til en annen serie på HBO, «Euphoria», er åpenbare. Forskjellen er blant annet at «We Are Who We Are» kommer med en umiskjennelig eim av prestisje og liksom innbakt kvalitet, ettersom det er Guadagnino som står bak.

YRKESMILITÆRE MØDRE: Alicia Braga (til venstre) og Chloë Sevigny i «We Are Who We Are». Foto: HBO

Første episode – den beste av de fire VG har fått se – fortelles utifra perspektivet til Fraser Wilson (Dylan Grazer, sist sett i «It»-filmene), en ung gutt som flytter fra New York til en militærbase i Italia med sine to mødre. Året er 2016 og Sarah (Sevigny) er øverstkommanderende for amerikanske tropper som skal til Afghanistan.

Fraser har pubertetsbart, bleket hår, lakkerte negler og et lealaust kroppsspråk, og går jevnlig fysisk løs på moren sin. Hun later, av en eller annen grunn, til å godta det.

I Italia treffer han Caitlyn (Seamón), en tilsynelatende kjønnsfluid jente med maskuline interesser og en hang til gutteklær. Hun har en guttekjæreste til å begynne med, Sam (Benjamin L. Taylor II), men det vil seg liksom ikke. Kjønnsrollene hjemme er på alle måter mer tradisjonelle enn hos Fraser. Mor baker kaker. Far er en macho yrkesmilitær.

PÅ IDENTITESJAKT: Jordan Kristine Seamón i «We Are Who We Are». Foto: HBO

Fraser og Caitlyn finner hverandre i et helt klassisk selvhøytidelig tenåringsutenforskap. De leser poesi, drikker og forsøker etter beste evne å manøvreres skolens klikker og sosiale koder.

«We Are Who We Are» utspiller seg i Chioggia-området i Italia, og visuelt sett viderefører Guadagnino den sanselige stilen fra sin største suksess «Call Me By Your Name» (2017) – om enn i mindre vakre og velbeslåtte omgivelser. (Han tillater seg endog en aldri så liten parafrase over den berømte ferskenscenen fra denne, ved hjelp av en eplepai).

Tempoet er døsig som en varm italiensk sommerkveld, det er ikke så mye ytre dramatikk. Unntaket er en bakkanal i forbindelse med et bryllup i den fjerde episoden, med plenty nakenhet, sex og nesten-sex.

MANGEFASETTERT MILITÆRBASE: Chloë Sevigny holder tale i «We Are Who We Are». Foto: HBO

De voksne spiller innledningsvis relativt betydningsfulle roller som uperfekte rollemodeller. Men det er ingen tvil om at Guadagnino med «We Are Who We Are» har ønsket å lage en serie med unge mennesker, for unge mennesker.

Det handler om å utforske seg selv og sine randsoner, og eventuelt tøye dem – i et miljø, en militærbase, vi forbinder med regelrytteri og konformitet fra morgen til kveld. Denne litt billige kontrasten melkes for alt den er verdt, ikke minst idet Caitlyns far, Richard (Kid Cudi), ikler seg en rød «Make America Great Again»-caps. Det er så overtydelig, ja.

MACHOMANN: Kid Cudi – før MAGA-capsen – «We Are Who We Are». Foto: HBO

Guadagnino har et ømt øye. Men generelt er det lett å tenke at dette er en middelaldrene mann og selvforelsket stjerneregissørs tolkning av en generasjon – «Z» – han ikke har førstehåndskjennskap om. Også lydsporet bærer preg av dette: Når hørte du sist folk midt i tenårene spille Bowie og Stones på fest? (Lyddesignen er for øvrig superb. Men rekk opp hånden alle dere som ser på TV-serier på grunn av lyddesignen).

Guadagnino virker som vanlig mest opptatt av sin egen prosess. Det som kommer ut på en andre siden er en pretensiøs serie om unge mennesker som kjeder seg, som vil kjede de fleste som ser på.

Anmelderen har sett fire av åtte episoder

Publisert: 15.09.20 kl. 15:13

