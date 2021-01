BRIDGERTON-FAMILIEN: F.v.: Florence Hunt (som Hyacinth), Luke Newton (som Colin), Ruth Gemmel (Lady Violet), Phoebe Dynevor (Daphne), Claudia Jessie (Eloise), Jonathan Bailey (Anthony), Will Tilston (Gregory) og Luke Thompson (Benedict). Foto: NETFLIX

Han får hovedrollen i sesong to av «Bridgerton»

I neste runde av familiesagaen står playboy-rebellen Anthony Bridgerton i sentrum.

Publisert: Nå nettopp

I sesong én av Netflix-magneten er det den dramatiske kjærlighetshistorien til Daphne Bridgerton (spilt av Phoebe Dynevor) og hertug Simon Basset (Regé-Jean Page) som lokker seerne.

Når sesong dukker opp på skjermen i desember, er det Daphnes skandaleombruste bror (spilt av Jonathan Bailey) som får hovedrollen.

Bailey (32) har så langt ikke uttalt seg, men på Instastory har han lagt ut bilder og videoklipp som underbygger budskapet.

«Viscount me in», skriver skuespilleren, som spiller vicomte, eller visegreve, i serien.

Om Daphnes kjærlighetsliv har vært komplisert, antyder avslutningen på sesong én at hennes bror ikke får det enklere.

UNGKAR: Jonathan Bailey i rollen som Anthony Bridgerton. Foto: NETFLIX

Nyheten om at TV-serien fortsetter, kom torsdag – i beste Lady Whistledown-stil. I nyhetsbrevet fra den fiktive sladreskribenten i dramaet, står det at innspillingen starter i London i vår.

«Undertegnede har fått vite fra troverdige kilder at det er Anthony Bridgerton som vil dominere i det sosiale gjennom sesongen», heter det i løpeseddelen fra Lady Whistledown – eller i pressemeldingen fra Netflix, som er mer presist.

«Bridgerton»-stjernen: Fikk «fargeblind»-refs

Deadline skriver at mange nye rollefigurer dukker opp, og at besetningen foregår i disse dager.

KOMPISER: Regé-Jean Page spiller hertug Simon (t.v.), som har et noe turbulent vennskap med svogeren Anthony (Jonathan Bailey). Foto: NETFLIX

Manusskribent Chris Van Dusen sier til TV-showet «Today with Hoda & Jenna» at en helt spesiell kvinne vil stå i sentrum for Anthonys interesse.

– Jeg gleder meg til å utforske hvordan han lykkes på ekteskapsmarkedet, sier han.

Dusen lover at kjærlighetshistorien vil bli like «altoppslukende, rørende og vakker som det seerne venter seg etter å ha sett sesong én».

Dusen regner det for svært sannsynlig at hovedpersonene fra første sesong også vil dukke opp i sesong to.

– De er nå hertug og hertuginne av Hastings, men i mitt node vil de alltid tilhøre Bridgerton-familien og derfor være en del av serien.

At det kommer en sesong to, er ikke særlig overraskende. «Bridgerton» har nemlig tatt verden med storm.

Variety har meldt at kostymedramaet ligger an til å samle over 63 millioner husholdninger foran skjermen innen de første 28 dagene siden premieren 1. juledag.

«Bridgerton» er serieskapers Shonda Rhimes’ første produksjon for Netflix. 50-åringen er fra før kjent for seermagneter som «Grey's Anatomy» og «How to get away with murder». Hun og Chris van Dusen har jobbet sammen i en årrekke.

Bøker på norsk

Serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn, og handlingen utspiller seg tidlig på 1800-tallet. Gyldendal forlag kunngjorde torsdag at de har sikret seg de norske rettighetene til serien.

Bok to i serien heter «The Viscount Who Loved Me», og den handler nettopp om Anthony Bridgerton. I sesong én av serien har man fått følger vicomtens forvirrede og ulykkelige kjærlighet til operasanger Siena (Sabrina Bartlett).

De første to bøkene på norsk kommer ut før sommeren, og deretter lanseres de seks resterende «i hyppige intervaller».

