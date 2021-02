NYKOMMER: Simone Ashley, her i «Sex Education», dukker opp i «Bridgerton». Foto: NETFLIX

Hun får den nye kvinnelige hovedrollen i «Bridgerton»

Simone Ashley (25) skal dampe opp TV-skjermen sammen med Jonathan Bailey (32).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Netflix har allerede kunngjort at Jonathan Bailey i rollen som Anthony Bridgerton får den mannlige hovedrollen i sesong to av TV-suksessen. Nå bekrefter de overfor Variety at Simone Ashley blir hans motspiller.

Britiske Ashley, som har indiske og tamilske røtter, spilte ikke i sesong én. Hun skal figurere i rollen som Kate Sharma, som den velstående ungkarsrebellen forelsker seg i.

Kate Sharma er en smart og ettertraktet kvinne i Londons jetsett tidlig på 1800-tallet, og strømmekanalen opplyser om at det ikke blir noen enkel jobb for Anthony å forføre henne. Hun har også en søster som kompliserer tingene, røpes det.

UNGKAR: Jonathan Bailey i rollen som Anthony Bridgerton. Foto: Netflix

Simone Ashley er kjent fra serier som «Sex Education», «The Sister», «A Working Mom’s Nightmare» og «Broadchurch».

25-åringen selv har ikke uttalt seg om oppdraget, selv om hun er aktiv på Instagram, der hun har 282.000 følgere. Fansen har imidlertid rukket å bombardere henne med postive reaksjoner i kommentarfeltet under det ferskeste bildet.

«Velkommen til «Bridgerton! Vi elsker deg allerede», skriver en av dem:

I sesong én av Netflix-magneten er det den dramatiske kjærlighetshistorien til Daphne Bridgerton (spilt av Phoebe Dynevor) og hertug Simon Basset (Regé-Jean Page) som lokker seerne.

Når sesong to dukker opp på skjermen i desember, er det altså Daphnes skandaleombruste bror som står i sentrum. Det lover godt for nykommer Ashley.

Kostymedramaet er den mest sette originalserien på Netflix. Regé-Jean Paul (30) og Phoebe Dynevor (25) ble begge superstjerner over natten.

Page har nettopp vunnet IMDbs «Breakout STARmeter Award», og Dynevor har prydet en rekke store magasiner de siste par månedene. Hun skal også lede «Saturday Night Live» til helgen.

TV-PAR: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor i rollene som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton». Foto: Netflix

VGs anmelder skrev til sin femmer på terningen at rollene i «Bridgerton» er fargeblindt besatt». VGTV-profil Morten Hegseth skriver om det han mener er «en deilig fargemiks».

«Bridgerton» er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Gyldendal har sikret seg de norske rettighetene til serien.

