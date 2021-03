OMSTRIDT: Piers Morgan. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Piers Morgan: Fikk sparken fordi jeg nektet å si unnskyld

Piers Morgan (55) har postet et langt brev på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Der hevder han at han fikk fyken fra jobben som programleder i «Good Morning Britain» på ITV fordi han nektet å beklage.

«Jeg er det siste offeret for «cancel culture», skriver den kontroversielle TV-veteranen i den lange uttalelsen.

Det engelske uttrykket kan overesettes med noe som «utestengingskultur» eller «utfrysingskultur». Noe godt norsk ord finnes ikke for betegnelsen som den siste tiden er blitt et innarbeidet begrep.

– Mistet jobben

Morgan har lagt ved et bilde av samme melding i håndskrevet versjon.

Samtidig presiserer 55-åringen at han ikke betrakter seg selv som et offer, eller «kansellert». Men han ble altså arbeidsledig denne uken.

«Jeg mistet jobben i «Good Morning Britain» fordi jeg nektet å si unnskyld for at jeg ikke tror på Meghan Markles påstander i hennes intervju med Oprah», skriver Morgan til sine 1,5 millioner følgere.

Programlederen legger til at han at ytringsfriheten er det han brenner aller mest for i sin jobb. Han takker samtidig for støtte.

Nyheten kom tirsdag kveld om at den rebelske TV-verten selv hadde sagt opp sin stilling i frokost-TV-showet. Det var TV-kanalen ITV som meldte nyheten

Oppstyret skjedde i kjølvannet av hans svært så direkte og kritiske beskrivelser av hertuginne Meghan. Over 40.000 TV-seere skal ha levert klage til kanalen.

De siste dagene har imidlertid et stort antall briter, over 100.000 ifølge Daily Mail, engasjert seg med underskriftskampanjer for å få Morgan tilbake på lufta.

Meghan skal ha klaget

Blant dem som klaget på Morgan, var angivelig hertuginne Meghan selv, ifølge The Guardian og PA, som skriver at hertuginnen skal ha levert en formell protest til ITV tirsdag.

les også Prins William: – Vi er absolutt ikke en rasistisk familie

Klagen fra hertuginnen skal angivelig i hovedsak ha bunnet i bekymring for hvordan Morgans uttalelser påvirker andre med psykiske lidelser, og ikke i de direkte kommentarene som handlet om Meghan personlig.

Dette er imidlertid ikke offisielt bekreftet.

VG rettet tirsdag en skriftlig henvendelse til ITV med spørsmål om bekreftelse, og fikk dette svaret fra presskontakt Ben Webster i ITV:

«Ingen kommentar fra oss på dette.»

Fått med deg? Dette sier Buckingham Palace om Oprah-intervjuet

Det har vært bråk rundt Morgan titt og ofte, senest i februar da over 1000 britiske TV-medarbeidere sendte et åpent brev til ITV, der de beskyldte den kjente profilen for mobbing.

Piers Morgan er kjent for å slenge med leppa i den ene og andre retningen, enten det er mot kongelige, superstjerner eller den vanlige mannen i gata.

55-åringen er også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent».