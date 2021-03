1,2 millioner har sett premieren på «Kompani Lauritzen»

Hele 1.208.000 fikk med seg premieren på «Kompani Lauritzen» denne helgen. Det er en kraftig økning fra fjorårets premiere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er fantastisk å se at et norsk egenutviklet format leverer skyhøye seertall, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.

1.208.000 har gjennom helgen fått med seg første episode, enten direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo. 716.000 seere så premieren lørdag kveld, mens den gikk på TV. Det er en sterk oppgang fra i fjor, da 569.000 så premieren på lørdagskvelden.

– I dag fortjener spesielt Kristian, Dag Otto, produksjonsselskapet Seefood og prosjektlederne i TV 2 all mulig honnør for å ha levert nok en sesong av høy kvalitet i alle ledd. Og så deltakerne da – de er jo helt magiske, legger hun til.

les også Over én million har sett hele «Exit»

Det ble en frisk fraspark start for de 14 kjendisene som måtte hoppe fra båten og svømme i land med tung bag før det ordentlige startskuddet gikk på militærleiren Setnesmoen i Åndalsnes.

Oppdatert? Disse kjendisene kjemper om seieren i «Kompanu Lauritzen»

Vegard Harm (24) var den som slet aller mest i premieresendingen (artikkelen fortsetter under videoen):

Den strabasiøse TV-innspillingen har vært en seermagnet fra første stund.

Nesten én million seere benket seg foran finalen, da Øyvind «Vinni» Sauvik (45) knuste samtlige rivaler.

Hva synes du om starten på den nye sesongen? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

Managementselskapet til «Kompani Lauritzen»-deltagerne Morten Hegseth, Vegard Harm, Christine Dancke, Bernt Hulsker og Linnea Myhre er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.