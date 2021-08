KRITISK: Skuespiller, produsent og artist Selena Gomez er ikke fornøyd med at TV-serier vitser om hennes nyretransplantasjon. Her avbildet i 2019. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Selena Gomez reagerer på TV-serie: − Smakløse vitser

TV-serien «The Good Fight» lagde humor på Selens Gomez’ nyretransplantasjon. Nå kommer artisten og skuespilleren med kraftig kritikk.

Av Oda Elise Svelstad

– Jeg er ikke sikker på hvordan det å skrive TV-vitser om organtransplantasjon har blitt en greie, men sånn har det dessverre blitt, skriver Selena Gomez (29) på Twitter.

Den amerikanske artisten og skuespilleren har i mange år lidd av sykdommen lupus, som er en revmatisk sykdom som fører til betennelse i kroppen og kan angripe organer som huden, ledd, celler i blodet og nyrer, ifølge Norsk Revmatisk forbund.

Tidligere har hun fått cellegiftbehandling for sykdommen, men i 2017 gjennomgikk hun nyretransplantasjon for å overleve sykdommen.

Nå raser 29-åringen mot TV-serien «The Good Fight» som i en nylig episode referer til operasjonen Gomez gjennomgikk for fire år siden.

– Jeg håper at ved neste skriveseanse, når en av disse smakløse vitsene blir presentert, at det umiddelbart blir tatt opp og ikke kommer på skjermen.

«Cancel culture»

Det er fansen som har informert superstjernen om episoden til «The Good Fight».

Her vises en scene hvor karakterene har en idémyldring på hvilke vitser som passer seg i en TV-serie. Gruppen lurer videre på hvilke temaer man helst bør unngå, hvor karakteren Jay understreker at komikere nå for tiden «trenger tillatelse for å vitse».

De konkluderer med at det som er tabu, altså ikke er lov å lage humor på, er nekrofili, autisme og «Selena Gomez’ nyretransplantasjon».

Variety har derimot snakket med en kilde som har vært tett på TV-produksjonen. Kilden sier at fansen og måten de refererer til scenen på er tatt ut av kontekst.

– Hvis du ser hele episoden så er referansen til Selena Gomez en del av en diskusjon som karakterene har. Diskusjonen dreier seg om temaer som det ikke er greit å gjøre narr av. Det hele tar for seg ideen om «cancel culture» og det å bli boikottet for å fortelle en dårlig vits. Referansen til Selena Gomez handler om at hennes nyretransplantasjon ikke er noe man kan vitse om.

GJØR NARR: Dramaserien The Good Fight lager humor på «cancel culture» og andre samfunnstrender i samfunnet. Her er skuespillerne Cush Jumbo, Rose Leslie og Christine Baranski. Foto: Patrick Harbron / CBS

– Har alltid støtte fra fansen

Det er ikke første gang at fansen, og Gomez’ selv, kritiserer en TV-serie for å ha vitset om transplantasjonen hennes. I november i fjor gikk de hardt ut mot serien «Saved the Bell» hvor karakterene spekulerer i hvem som var donoren til Gomez.

Selskapet Peacock, NBCUniversal og produsentene bak TV-serien kom senere med en beklagelse, og klippet vekk scenen der de omtaler Gomez.

I det siste tilfellet med «The Good Fight» takker hun fansen for å ha gjort henne oppmerksom.

– Jeg har alltid støtte fra fansen. Jeg elsker dere, skriver Gomez på Twitter.

Selena Gomez er blant USAs største underholdningsstjerner hvor hun de siste årene har kombinert skuespilleryrket med å være produsent for en rekke serier. I fjor slapp hun sitt tredje album titulert «Rare».