FRA FINANSMANN TIL STATSMINISTER: Tobias Santelmann er høyaktuell i «Exit», men i den lett dystopiske fremtidsvisjonen «Festning Norge» ikler han seg rollen som den karismatiske statsministeren Grieg Amund Heyerdahl.

Norsk TV-serie vant prestisjepris

Viaplays «Festning Norge» stakk av med prisen for beste manus under seriefestivalen Series Mania i franske Lille fredag kveld.

«Festning Norge» har Tobias Santelmann og Selome Emnetu i bærende roller og er basert på en idé og manus fra «Rådebank»-forfatter Linn-Jeanethe Kyed og John Kåre Raake.

Raake – som fra før kan skilte med manus til blant annet «Gåten Ragnarok», «Bølgen» og «Skjelvet» – var selv til stede under utdelingen i Lille fredag kveld.

I en uttalelse sier John Kåre Raake at ambisjonen – og det viktigste temaet i «Festning Norge» – er at for å løse de enorme utfordringene verden står ovenfor, så trenger alle, alle.

PRISET: Manusforfatter John Kåre Raake vant manusprisen under årets Series Mania.

– Ved å vise, gjennom seriens handling, at det å trekke et land ut av verdensfellesskapet og sette seg selv først, er absolutt ikke den beste løsningen. Derfor er det utrolig fint at nettopp dette blir sett og forstått av

en internasjonal jury når vi nå vinner prisen for beste manus, sier John Kåre Raake.

Series Mania er en av verdens største festivaler for TV-serier. Hvert år valfarter TV-selskaper og strømmetjenester til Lille for å se det nyeste innen serieproduksjon.

Tidligere har NRK-serien «Exit» vunnet pris for beste serie under Series Mania-festivalen.

BETENKT: Selome Emnetu spiller forsker i «Festning Norge» og får nok å gjøre når det bryter ut dødelig sykdom i landet.

«Festning Norge», som etter planen får premiere på Viaplay senere i år, er en fremtidsvisjon med et ikke altfor lyst bakteppe. Året er 2037, og fremtidens Norge har valgt å bryte med verdenssamfunnet.

Landet vårt er nå selvforsynt og ligger isolert bak en enorm mur. De heldige

innbyggerne lever trygge og gode liv, helt til en dødelig sykdom bryter ut.

Plutselig er nordmennene fanget bak den samme muren som skulle beskytte dem.

– Vi er utrolig stolte av denne serien og de flinke folkene som har laget noe helt unikt, sier dramasjef i Viaplay Group, Tanya Nanette Yildiz Badendyck som er glad for at selskapet fant de beste historiefortellerne i bransjen til «Festning Norge».