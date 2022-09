TV-anmeldelse «Lørenskog – 31. oktober 2018»: Hverken fugl eller fisk

Netflix-serien om Lørenskog-forsvinningen vil noe annet enn bare «true crime». Det kommer til å være delte meninger om hvorvidt den lykkes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018»

Norsk krimdrama i fem deler

Premiere på Netflix onsdag 14. september

Serieskapere: Nikolaj Frobenius og Stephen Uhlander

Regi: Erik Skjoldbjærg og Gjyljeta Berisha

Med: Yngvild Støen Grotmol, Kidane Gjølme Dalva, Terje Strømdahl, Christian Rubeck, Victoria Ose, Henrik Rafaelsen

Det er fort gjort å avfeie «Lørenskog – 31. oktober 2018» som ren spekulasjon.

En fiksjons-serie om Lørenskog-forsvinningen, sluppet mens denne fremdeles er under etterforskning. Hva ønsker man å oppnå med det? Utover å ta Netflix-pengene og løpe?

De etiske dilemmaene serien virvler opp, kommer garantert til å bli diskutert i ukene som kommer.

Ettersom dette er en anmeldelse av et kulturprodukt, en dramaserie på TV, får vi i denne omgang begrense oss til å se på hvor godt den lykkes som nettopp en dramaserie på TV. Her er undertegnede, etter å ha sett fire av de totalt fem episodene, seriøst i stuss.

SIKTET EKTEMANN: Terje Strømdahl som Tom Hagen i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

For det er ikke utpreget dynamiske eller spennende greier, dette her. Det må jeg si.

Den første episoden handler om perioden før saken ble kjent for offentligheten, og politigruppen som etterforsket den, ledet av Jorunn Lakke (Yngvild Støen Grotmol).

I den andre møter vi to journalister, Erlend (Christian Rubeck) og Aleks (Victoria Ose). I den tredje henger vi med Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden (Henrik Rafaelsen). I fjerde episode bærer det tilbake til redaksjonslokalene i «Nyhetsavisen».

Navnene til noen av menneskene i den virkelige saken, som Holden og Hagen (nennsomt spilt av Terje Strømdahl), er beholdt. «Kryptomannen» har fått et navn: «Ivar Eng». Det samme har vedkommende som fortalte politiet om en konflikt med Hagen på begynnelsen av 1990-tallet. Han heter «Mannfred» her. Andre sentrale karakterer, er fiktive.

PÅ SPANING: Yngvild Støen Grotmol og Kidane Gjølme Dalva i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

En scene i traileren, som allerede har fått oppmerksomhet, viser seg å ikke være en dramatisering av bortføringen av Anne-Elisabeth Falkevik – som vi jo ikke kan vite om har funnet sted. Den er en dramatisering av politiets rekonstruksjon av et mulig hendelsesforløp.

Effekten av denne blandingen av fakta og fiksjon, er lettere destabiliserende. Hvilket trolig også er serieskapernes intensjon. Men er det interessant? Bidrar fiksjonen til å gi innsikt i det virkelige sakskomplekset, og villniset av interesser og teorier rundt dette?

Undertegnede kan bare svare for sin egen del. Men nei. Jeg fikk ikke nok å tygge på. En annen følelse, at «Forsvinningen» hverken er fugl eller fisk, satt seg i meg, og jeg klarte ikke å riste den av meg.

Serieskaperne har lagt vekt på at de ikke prøver å «etterforske» eller «oppklare» Lørenskog-saken, og har i så måte sine ord i behold. Formålet er å se på de som etterforsker, altså politiet og pressen.

SIN «FARS» HUS: Christian Rubeck i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

Manusforfatterne har utstyrt «hovedpersonene» med indre liv, herunder en eksistens utenfor Lørenskog-saken. Men ikke nok til at vi ville interessert oss for dem om det ikke var for den.

Hvorfor er disse menneskene som de er? For å sette to streker under tendensene serien er opptatt av. De er retoriske verktøy i en polemikk, skapt for å målbære seriens poenger. Det lukter ikke nok folk av dem.

Jorunn er for eksempel en «skandikrim»-arketyp i strikkegenser. I den grad hun finnes utenfor jobben, er hun stresset der også. (Ikke av et alkoholproblem, som er det vanlige, men av traumatiske minner og en pleietrengende far).

Erlend ser på Hagen som et gufs fra et giftig patriarkat. Journalisten lider av tunnelsyn, og har ingen distanse til saken. Vi forstår at han har hatt et uhyre anstrengt forhold til sine egen avdøde far, og at dette farger alt han ser og gjør.

OMSORGSFULL ADVOKAT: Henrik Rafaelsen (til venstre) som Svein Holden og Christian Hestø i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

Manusforfatterne later til å ha en soft spot for Holden, som fremstår som fortellingens mest sindige og omsorgsfulle person. Ferske Aleks er trassig sannhetssøkende, uvillig til å danse etter politiets pipe. Vel og bra, skulle man tro. Men er hun på full fart inn i konspirasjons-land?

Episodene var, synes jeg, relativt traurige. Visuelt sterile, litt krøkkete, uten særlig temperatur eller spenning. Så skal jeg vedgå at synet mitt på det jeg så, og som altså kjedet meg, ble komplisert av Nikolaj Frobenius’ navn på rulleteksten. Han er serieskaper og manusforfatter, sammen med Stephen Uhlander.

Frobenius’ (og regissør Erik Skjoldbjærgs) interesse for det som kan bli utløst i kjølvannet av sjokkerende kriminelle handlinger, har røtter tilbake til filmen «Insomnia» (1997). Både som forfatter og filmskaper har Frobenius demonstrert teft for krysningspunktet mellom fiksjon og virkelighet, sannhet og løgn, informasjon og desinformasjon.

UNG OG UTÅLMODIG: Victoria Ose i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

Om jeg skal driste meg til å gjette hva det er serieskaperne vil med «Forsvinningen», er det å sette lys på hva som kan skje når «hypotese-maskinen» begynner å koke. Hvem – om noen – kontrollerer strømmen i informasjons-bombardementet?

Om jeg videre skal gjette på hva det er serieskaperne mener er mest problematisk i dette bildet, er det hvordan politiet styrer «historiefortellingen» via lekkasjer til mediene.

SLORAVEIEN 4: Yngvild Støen Grotmol i «Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018».

Det er interessante spørsmål. Jeg skulle bare ønske at serien som brakte dem til torgs var noen hakk mer spennende, mer elegant, bedre. For hva hjelper det å ha viktige ting på hjertet, om ikke produktet, altså denne TV-serien, makter å formidle dem? På en måte som ikke bare underholder, men overbeviser.

Jeg skal ikke utelukke at den femte og siste episoden (som Netflix ikke har delt med anmeldere), vil rettferdiggjøre de fire første. At det som har virket spinkelt i fire timer, blir til en knyttneve i den femte.

Men foreløpig gjør jeg noe jeg tenker at «Forsvinningen» mener det er sunt å gjøre. Jeg tviler.

Anmelderen har sett fire av fem episoder