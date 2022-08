ROLLER: Julia Garner som Anna Delvey og Katie Lowes som Rachel DeLoache Williams i «Inventing Anna».

Netflix saksøkes etter svindlerserie

Journalist Rachel DeLoache Williams saksøker nå Netflix for ærekrenkelse på grunn av måten hun fremstilles på i serien «Inventing Anna».

Ifølge Fox 7 ble søksmålet registrert mandag i delstaten Delaware, der Netflix er etablert.

De skriver at søksmålet lister opp 16 påstander i serien Williams mener er ærekrenkende.

Hun hevder Netflix fremstiller henne som grådig, snobbete, illojal, uærlig, feig, manipulativ og opportunistisk.

SAKSØKER: Rachel DeLoache Williams på et redioarrangement i august 2019.

Ifølge CBS News hever Williams at måten strømmetjenesten fremstiller henne på har ført til «En storm av netthets, negative møter ansikt til ansikt og nedsettende omtale i podkaster.»

Inspirert av virkeligheten

Serien «Inventing Anna» som kom i februar er basert på den virkelige historien om russiskfødte Anna Sorokin: En svindler som utga seg for å være en tysk milliardærarving kalt Anna Delvey.

Hun klarte å tvinne deler av New Yorks sosietetselite rundt sin i realiteten lutfattige lillefinger og lure til seg penger fra flere før hun ble tatt.

DØMT: Anna Sorokin i retten i New York i april 2019.

Serien er produsert av Shonda Rhimes, basert på en bok av New York Magazine-journalisten Jessica Pressler. Saksøker Williams vises i serien som en av Delveys venner. Hun spilles i serien av Katie Lowes, under navnet Rachel.

I søksmålet skriver Williams’ advokat ifølge Vanity Fair at Netflix har rett til «å ha med en løgnaktig, snyltende og feig snobb i serien sin», men at de burde gitt rollefiguren et fiktivt navn.

VENNER: Laverne Cox som Kacy Duke, Julia Garner som Anna Delvey, Katie Lowes som Rachel og Alexis Floyd som Neff Dav i «Inventing Anna».

Serien ble ifølge søksmålet sett 6,6 milliarder minutter de første 17 dagene etter premieren. På begynnelsen av serien viser Netflix en fraskrivningsklausul der det står: «Denne historien er helt sann. Bortsett fra alt som er helt oppdiktet.»

Var venner

CBS har så langt ikke fått noen kommentar fra hverken Williams’ advokat eller Netflix.

Williams var 28 år og fotoredaktør i Vanity Fair i New York da hun i 2016 møtte kvinnen hun trodde var Anna og ble venner med henne. Blant annet skal hun ha lagt ut 62.000 dollar på sitt kredittkort på en tur til Marokko, og kun fått 5000 tilbake av Sorokin.

SOSIAL ELITE: Katie Lowes som Rachel, Julia Garner som Anna Delvey, Laverne Cox som Kacy Duke og Alexis Floyd som Neff Dav i «Inventing Anna».

Journalisten skrev om sin opplevelse med svindleren i Vanity Fair i 2018 og solgte rettighetene til sin historie til HBO, som endte opp med å droppe prosjektet.

Sorokin ble i april 2019 dømt for flere tilfeller av tyveri, men slapp ut fra fengsel i april i fjor. Nå er hun i varetekt mens hun venter på å bli deportert.