FRIERI: Her ankommer han Oslo sammen med sin forlovede Nina Agdal i juni.

Logan Paul (28) bekrefter forlovelse

Han deler ferske frieribilder med sin danske kjæreste Nina Agdal (31) i et Instagram-innlegg søndag.

– Forlovet med min beste venn, skriver Paul.

Innlegget har allerede fått flere hundre tusen likes. Paul har nærmere 26 millioner følgere på Instagram.

Frieriet fant sted på en takterrasse på et luksushotell i Italia.

Logan Paul har siden 2017 vært en av verdens aller største Youtube-stjerner.

Forrige uke meldte flere medier at Logan Paul hadde forlovet seg. Nå bekrefter han altså dette.

I 2022 delte supermodell Agdal selv gladnyheten om at de to var blitt et par.

Siden den gang har hun flittig delt bilder av de to sammen på Instagram-profilen sin.

Agdal har tidligere gjort jobber for Victoria's Secret og blitt stemt frem som Sports Illustrated «nykommer» i 2012.

Fra 2016 til 2017 fikk hun også mye oppmerksomhet som følge av romanserykter med skuespiller Leonardo DiCaprio.

NORGESBESØK: Den verdenskjente Youtuberen og influenseren Logan Paul er i Oslo og Aker Brygge sammen med Youtuberen KSI mandag 27 juni 2023. De er i Norge for å promotere energidrikken PRIME.

I slutten av juni var Youtube-stjernen Paul i Oslo sammen med kompanjongen KSI (30), for å møte fansen i forbindelse med lanseringen av sportsdrikken Prime Hydration.

Etter kaoset i Oslo sentrum dro Paul og det som nå er hans forlovede ut i Oslofjorden.