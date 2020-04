STØTTE: Produsenten for «Exit» er blant dem som får støtte til en ny sesong av «Exit» som har innspillingsstart på mandag. Fra venstre: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er fire menn i finansbransjen som trår langt over moralske grenser i jakt etter spenning. Foto: Ingeborg Klyve

Millionstøtte til «Exit»

Torsdag ble det klart at serieskaper Øystein Karlsen og FremantleMedia Norge AS får 6.500.000 kroner i produksjonstilskudd til sesong to av NRK-serien «Exit».

Det går frem av en pressemelding som Norsk filminstitutt har sendt ut torsdag. NFI har til sammen tildelt 36,5 millioner kroner til fem dramaserier og to spillefilmer – blant annet en ny sesong av Exit, filmen om Alta-kampen og to nye originalserier for barn.

– Prosjektene er gjennomførbare tross coronasituasjonen, og vil bidra til sårt tiltrengt aktivitet og sysselsetting i filmbransjen, sier avdelingsdirektør Lars Løge i NFI i pressemeldingen.

Han sier også at NFI jobber på spreng for å gjøre det de kan for å avhjelpe den vanskelige situasjonen i bransjen, og ser nå på hvordan de kan omfordele midlene i filmfondet for å bistå de produksjonene som er hardest rammet av coronaviruset.

– Dette er ekstremt viktig for å sikre at vi også i fremtiden kan produsere de gode norske filmene og dramaseriene – slik som disse, sier Lars Løge.

Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle sier til VG at selskapet er utrolig glade og takknemlige for støtten fra NFI.

– Med den kan vi opprettholde og til og med øke ambisjonsnivået for sesong to av «Exit». Vi har åpenbart mye å leve opp til etter sesong 1 og Øystein Karlsens manus er ambisiøst, sier Testmann-Koch.

Mandag begynner innspillingen av sesong to av «Exit».

– For å være sikre på at vi overholder alle regler og forskrifter, har vi ansatt en egen smittevern-ekspert som kommer til å være på settet på hele tiden. Vedkommende går gjennom manus sammen med oss før innspilling, slik at vi er på helt trygg grunn, sa Testmann-Koch tidligere denne uken til VG.

Første sesong av «Exit» som ble vist i fjor høst, var en formidabel suksess for NRK. Til sammen har 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit». Noe som gir et snitt på over 1,4 millioner seere pr. episode, ifølge seertall fra NRK analyse.

I tillegg til «Exit» får fire andre dramaserier tilskudd. «Kong Johan» som produseres av Plan B for TV 2 får fire millioner kroner. Serien «Superheltskolen» produsert av Seefood for NRK får 4,7 millioner kroner. «Jeg bor ikke her», produsert av Maipo Film for TV 2, får 1,3 millioner kroner, mens serien «Rabalder» produsert av NordicStories for NRK Super får 3,5 millioner kroner.

Filmene «La elven leve» og «Sick of myself» får henholdsvis 9 millioner kroner og 7,5 millioner kroner i tilskudd fra NFI.

Publisert: 23.04.20 kl. 15:11

