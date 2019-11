TVEKAMP: Ingebjørg Monique Haram (t.v) og Marte Flobergseter kjempet om å huske flest gjenstander i striden om å komme tilbake til «Farmen». Foto: TV 2

«Farmen»-deltager bekrefter juks i «Torpet»: – Helt tragisk

Ingebjørg Monique Haram ble «Torpet»-deltageren som returnerer til «Farmen». Men nå sås det tvil om hun er hjulpet av juks.

Søndag ble det klart at Ingebjørg Monique Haram returnerer til «Farmen» etter å ha vunnet finalen i sidekonkurransen «Torpet». Der slo hun Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal (47).

Men for å komme videre til finalen var Ingebjørg først i kamp mot Marte Flobergseter (22), som røk ut av søndagens «Farmen». Den kampen vant Ingebjørg, men det TV-seerne ikke vet er at Marte, som fikk velge gren, ikke hadde alle grenene å velge blant.

FINALISTER: Frank Tore Aniksdal, programleder Gaute Grøtta Grav, Eunike Hoksrød og Ingebjørg Monique Haram. Foto: TV 2

Ingebjørg måtte tidligere forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekamp i melkespannholding mot nettopp Marte.

Noen av dem som allerede var på «Torpet» visste at Marte var god i saging, og valgte å fjerne saging som et alternativ for den nyankomne deltageren.

Rev ut og brant saging-alternativ

På «Torpet» råder deltagerne selv over en bok som viser hvilke grener man kan velge. Den siden som viste saging skal ha blitt revet ut og kastet i peisen.

– Da jeg hørte om dette, ble jeg forbannet på nytt. Det jeg hørte var at Ingebjørg har revet ut en side fra det heftet der vi velger gren, og revet ut siden med saging og brent den fordi hun var redd jeg skulle velge det, sier Flobergseter til VG.

KAMPEN OM FINALEN: Ingebjørg Monique Haram, Eunike Hoksrød, Frank Tore Aniksdal og Marte Flobergseter på «Torpet». Foto: TV 2

– Hva tenker du om det?

– Jeg bare kjenner «er det mulig»? Og er det lov? Og hun skal liksom prate høyt om påstander om at jeg har jukset? Jeg ble skikkelig forbannet da jeg hørte det. Det er jo juks. Det sier mye om henne, sier hun.

Mener det er delt skyld

Ingebjørg på sin side bekrefter at siden er fjernet og brent i peisen, men sier hun ikke gjorde det:

– Jeg var til stede da den siden ble revet ut, men det var ikke jeg som rev den ut, det var Eunike. Hun var redd for å møte Marte i en finale. Hun så ikke på meg som en stor konkurrent i en finale, men var redd for at Marte skulle vinne over meg. Jeg sa at jeg ville tape mot Marte om hun valgte saging, sier Haram.

Hun hevder hun ville ha stått for å ha revet ut siden om hun hadde gjort det:

– Det var bare jeg og Eunike som var der da siden ble revet ut. Det var ikke jeg som rev den ut, men jeg sa jo heller ikke «nei, det får du ikke lov til». Begge var med på det, vi gjorde det på en måte sammen, konkluderer Ingebjørg.

KONKURRENTER: Både Ingebjørg (t.v.) og Marte hevder den andre har jukset i tvekamp. Foto: TV 2

På spørsmål fra VG om påstanden om at hun rev ut siden, bekrefter Eunike Hoksrød at hun visste om at den ble fjernet, men vil ikke si noe annet enn dette:

– Jeg visste at Ingebjørg pratet om saging, og at hun var redd for å møte Marte i den grenen. Bortsett fra det vil jeg ikke si så mye om dette. Dette blir jo bare rør.

Hun understreker også at heftet så ut som en fille på slutten og at Frank brukte det til å drepe fluer.

– Ville valgt saging

Mens Ingebjørg hevder at Marte etter kampen sa at hun var helt utslitt i kroppen etter kampen mot Agna i «Farmen», og ikke hadde tenkt å velge noe fysisk, sier Flobergseter til VG at hun hadde valgt saging mot Ingebjørg om det hadde vært en valgmulighet.

MÅTTE GI SEG: Marte tapte i hukommelses-tvekamp, men hevder hun ville valgt saging om det var et alternativ. Foto: TV 2

– Garantert. Hun var ikke noe god til å sage, så det er den grenen jeg ville valgt. Jeg fikk i tillegg beskjed om at de hadde brent kunnskapsboken, så den kunne jeg se langt etter. For meg førte dette til at jeg ikke engang hadde lyst til å være der, understreker hun.

Hun sier det virker som om alt er alt er lov på «Torpet»:

– Det irriterer meg. Alle skal vel ha lik sjanse i det spillet? Det er helt tragisk at man begynner å tulle med den biten der. Jeg blir skikkelig sur! Det er tåpelig, men det er morsomt òg da, at du er så redd for en person at du må jukse for å komme deg videre.

– Ikke kjennskap til dette

Presseansvarlig for «Farmen» og «Torpet» i TV 2, Alex Iversen, sier at de ikke hadde kjennskap til hendelsen før etter at finalen var over.

– Vi har ikke diskutert konsekvenser siden finalen var over da vi ble gjort oppmerksom på dette.

Iversen understreker også at gårdsboken ikke ble brent, men befant seg på «Torpet» hele tiden.

– Får som fortjent

På spørsmål fra VG om hun har dårlig samvittighet for fjerningen av siden, avkrefter Haram det:

– Nei, vet du hva! Jeg lo jo da det ble gjort. Det var ikke sånn at jeg syntes det var forferdelig. Jeg vil ikke skryte på meg noe dårlig samvittighet. Jeg mener at hun jukset i tvekampen mot meg, og tenkte «hun får som fortjent».

Publisert: 18.11.19 kl. 07:18







