NYTT RADARPAR: Markus Neby og Else Kåss Furuseth blir programledere i et nytt talkshow. Foto: Frode Hansen, VG

Else og Markus får lørdags-talkshow: – Ganske skummel oppgave

Denne gangen er radioprofil Markus Neby (28) med når Else Kåss Furuseth (39) igjen får talkshow på TV – i beste sendetid lørdager på NRK.

Nå nettopp

Hun startet karrieren i NRK P3 og har vært innom både TV 2 og TVNorge. Nå er Else tilbake i NRK, og har slått seg sammen med Markus Neby, kjent fra «P3Morgen». I slutten av februar blir det premiere på talkshowet «Kåss til kvelds» på NRK1.

– Jeg er som søsteren min kalte det: «En ekte Judas». Jeg går gjennom alle kanalene, så nå håper jeg Viaplay står klare etter hvert, sier Furuseth med et smil.

Elses beste og verste sider Kilde: Markus Neby BESTE: Har alle positive sidene man har inntrykk av gjennom mediene: Er morsom, varm og veldig langt unna å få seg kjæreste. Lukter godt, man merker om hun har vært i heisen før deg. VERSTE: Syke forbruksvaner: Første redaksjonssamling fikk alle en egen tullete kopp. Til jul skaffet hun redaksjonen tre kalendere fordi hun spiste opp de to første. Setter ikke pris på sibirsk sangkunst.

I november var hun å se i mye omtalte «Else: Om barn» på TVNorge, i tillegg til podkast med søsteren Cecilie Ramona Kåss Furuseth. Markus Neby har hatt innspurt og avslutningsturné etter at han, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes i høst kunngjorde at de ga seg i «P3Morgen». Nå jobber Else og Markus sammen med å finne ut av hvordan det nye humorprateprogrammet på TV skal bli.

Markus’ beste og verste sider Kilde: Else Kåss Furuseth BESTE: Ved første øyekast kan man tro at det bare er rør med Markus, men alle talkshow med respekt for seg selv har et rørende øyeblikk. I dette tilfellet blir det nok Markus som står for disse: Han er Niagara Falls av følelser. VERSTE: Ser mye på italiensk kvinnefotball i smug i arbeidstiden, fordi han savner sin «sussebass» Andrine Hegerberg, og bryter ofte ut i strupesang (som ikke egner seg ikke i åpent kontorlandskap).

– Jeg synes det er en spennende, men også ganske skummel oppgave. Uten å kritisere andre, kan jeg vel si at jeg savner et program med litt mindre kontroll. Et kontrollert kaos. Det føler jeg at jeg streber etter i eget liv også, sier Else og peker mot juletreet hun ikke har pakket ned ennå.

BALANSE: Else sier hun synes det er gøy å lage et program sammen med noen i denne runden. Her med Neby hjemme i stua. Foto: Frode Hansen, VG

Ujålete

– De som kjenner til Else og meg, vet det blir sånn de ser for seg at vi skal lage talkshow: Det blir ikke striglet, for det klarer vi ikke. Uansett hvor mye vi prøver å være jålete, vil det bli et ujålete talkshow, understreker Markus.

– Jålete? Jeg syntes du sa «jåte», innvender Else og legger til:

– Begge to har jo også store diksjonsproblemer.

– Men det får vi ikke gjort noe med. Jeg ble sendt til stemmepedagog to ganger i løpet av «P3Morgen»-perioden. Jeg fikk litt bedre diksjon, sier Neby.

– Jeg var én gang da jeg jobbet på NRK Tyholt, og hun sa bare «Det blir med den timen her, for vi har ikke ressurser til å ta tak i dette», hevder Else.

Uforutsigbar makker

Nå er de uansett fonetiske utfordringer blitt et tospann. Else mener de valgte hverandre. Hun understreker at de ikke ble gjennomtestet og koblet over «Gift ved første blikk»-lest. Hun er selv blitt intervjuet av Markus flere ganger og liker stilen hans.

– Det er sabla morsomt og uforutsigbart. Jeg blir litt redd og tenker «Hvor skal vi nå? Må jeg synge?» Men det er veldig gøy. Og han smetter alltid inn noen kommentarer der 75 prosent funker og de siste 25 går virkelig «åt skogen». Med min redsel for å kjede meg, blir jeg veldig glad av det, sier hun.

MUSIKALSK: Både Markus og Else holder døren åpen for at Markus kan ty til musikalske innslag i «Kåss til kvelds». Foto: Frode Hansen, VG

– Jeg er vel ikke den eneste som har tenkt «Jeg vil gjøre mer med Else». Else er jo kanskje Norges mest populære dame, så om man får jobbe med henne, er det helt rått. Det er en god miks der, sier Neby og glir over i en utredning om at Else nok er mer populær enn piffikrydder.

– Jeg tror både du og jeg er mer som Fernet – best i små doser. Men jeg tror vi utfyller hverandre og at vi kan både dytte og bremse. Markus er en unik blanding av veldig frekk og veldig raus. Da vet du at vi alltid kan gå på trynet, men så håper jeg at vi redder hverandre litt, konkluderer Furuseth og legger til:

– Også er det alltid viktig å ha en person som er yngre enn deg og en slags motsetning ...

– Jeg glemmer jo at Else snart er 40 år, Hun er jo en slags mamma ... begynner Neby.

– Neeeeeii, det kan du ikke si, innvender Else.

– En slags storesøster? Eller en kul venninne. En god kollega? Modifiserer han mens Else rister på hodet.

– Han blir et slags «wild card», fastslår hun.

De har bestilt en sofa alle gjestene skal sitte i. For tiden tester de ut ulike innslag. Og de er bevisst på kritikken om at NRK og TV 2s respektive prateprogrammer inviterer en overvekt av kanalenes egne profiler.

– Vi håper folk ser at det er 2020. At vi er relevante, men med en blanding av alle mulige folk. Vi skal absolutt oppsøke folk utenfor NRK-huset. Gjestene er de aller aller viktigste – rett og slett aspiken i denne kabareten av et program, påpeker Else.

– Vi er bevisst på det. Men det er jo dritmange bra folk i NRK også, så vi kan ikke utelukke dem. Men vi vil jo finne de morsomste folka med de morsomste tingene å si, sier Markus.

– Gruegleder

I podkasten «The Kåss Furuseths» har Else blitt referert til som «Lindmo Jr.», men de er begge klare på at «Kåss til kvelds» ikke blir noen «Lindmo».

– Vi føler oss litt som «underdogs». At vi plutselig får lov til å spille på den største scenen. Mitt mål er at alt kan tulles med, men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om viktige ting, sier Else.

– Om vi går på høye hæler, så faller vi. Det er en klar forskjell. Også har vi et relativt hardt fokus på kødd. Vi vil det skal være gøy, sier Markus.

– Du hører vel at vi har overtenning. Og det er rett og slett ren glede. Jeg ordentlig gledesgruer meg! I sted arresterte Markus meg da jeg skulle sammenligne det med den idrettsprestasjon. Jeg vil ikke fornærme Aksel Lund Svindal, men jeg tror det er avgjørende at du klarer å være fri i studio for å satse alt. Det tror jeg er alles drøm: Å lage fest på TV. Men det er jo kjempevanskelig, påpeker Furuseth.

– Vi leter etter de tingene, men jeg synes vi har veldig mye gøy på blokken foreløpig. Alt ligger veldig til rette for at det skal bli gøy, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang og kline til, fastslår Neby og legger til:

– Så gjenstår det bare å se om folk skjønner hva vi sier, da.

Publisert: 21.01.20 kl. 06:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser