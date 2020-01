TV-STJERNE: Harry Hamlin, her fotografert på en galla i Beverly Hills i mai 2019. Foto: David Acosta / AFF

Harry Hamlin om rolle som homofil: – Drepte karrieren min

Skuespilleren hevder filmen der han spilte homofil i 1982 gjorde slutt på karrieren hans. Men han er fortsatt stolt av rollen.

For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge CNN er det i en podkast om filmbransjen, «It Happened in Hollywood», at Hamlin (68) snakker om hvordan filmkarrieren svant hen etter at han hadde et lovende gjennombrudd i «Clash of the Titans», eller «Gudenes krig» som den het på norsk, i 1981.

PAR: Harry Hamlin er gift med skuespiller og realitystjerne Lisa Rinna. Her er de avbildet i 2018. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Han sa at han så etter en rolle med substans etter det, og fikk tilbud om å spille en gift mann som må innse at han er homofil i «Making Love».

– Angivelig hadde alle i bransjen takket nei til rollen. De hadde henvendt seg til alle store stjerner og de hadde alle takket nei fordi forestillingene om homofili og alt rundt fremdeles ikke var akseptert på den tiden, sier Hamlin.

Men man likte manuset fordi det var relevant og nyskapende, og sa ja til å spille i filmen som kom i 1982.

– Når man ser på hvordan filmen ble mottatt, var den for tidlig ute. Det var vel rundt ti år for tidlig, og det drepte karrieren min fullstendig. Døren ble lukket med et brak, forteller skuespilleren.

«Making Love» ble den siste filmen han lagde i Hollywoods studiosystem.

KULTSERIE: Harry Hamlin (t.v.) som Jim Culter i sesong 7 av «Mad Men». Foto: Frank Ockenfels/Lions Gate/AMC

Hamlin sier karrieren skrantet helt til han i 1986 fikk rollen som Michael Kuzak i serien «L.A. Law» – «Lov og rett i L.A.» og ble TV-stjerne.

Senere fikk han også en rolle i suksesserien «Mad Men».

Men Hamlin sier han fremdeles er stolt av «Making Love».

– Det går ikke en eneste uke uten at folk kommer bort til meg, og det mener jeg på alvor, på butikken, gaten eller hvor som helst, og takker meg for at jeg lagde den filmen, sier han i podkasten ifølge CNN.

Publisert: 22.01.20 kl. 11:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser