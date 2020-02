TV-SLEKT: Miley Cyrus og Billy Ray Cyrus er far og datter i virkeligheten og var det på TV. Her på premieren på «Hannah Montana: The Movie» i Los Angeles i 2009. Foto: Phil Mccarten / REUTERS

Varsler ny runde «Hannah Montana»

Billy Ray Cyrus (58) hevder det er en forløper-serie til «Hannah Montana» på gang, og at han er klar til å spille i den.

Nå nettopp

Cyrus spilte Robby Stewart/Robbie Ray, faren til Hannah spilt av hans virkelige datter Miley Cyrus, i «Hannah Montana»-TV-serien fra 2006–2011 og i «Hannah Montana: The Movie» i 2009. I 2011 var imidlertid eventyret om sangstjernen over.

I et intervju med Hollywood Life, røper han at det kan bli et comeback som Robby Ray.

DEN GANG: Miley Cyrus som Hannah Montana i juni 2007. Foto: Mary Altaffer / AP

– De snakker om å lage en forløper, noe jeg ville gjort på flekken. For det betyr at jeg får hockeysveisen min tilbake, sier han til HL.

I Disney-serien var Robby Stewart en artist som trakk seg tilbake fra musikkindustrien for å oppdra sine to barn etter at kona døde. Da datteren Miley ble kjent som artisten Hannah Montana, gikk han med falsk bart og et alias for å beskytte datterens identitet.

NYTT IMAGE: Miley Cyrus opptrer i Las Vegas i september. Foto: STEVE MARCUS / REUTERS

– Jeg tror det ligger en historie der om hvordan Miley ble Hannah Montana, sier Cyrus til HL.

Miley Cyrus har tidligere sagt hun fikk dårlig selvtillit av å spille Hannah Montana. I et intervju med Marie Claire i 2015 sammenlignet hun det å spille Montana med å delta i missekåring for barn.

– De gjorde meg så pen hver eneste dag at når jeg ikke var på innspilling, ble jeg helt: «Hvem er jeg?», sa hun.

Etter hvert begynte hun å få angstanfall før innspilling og opplevde kvalme og svimmelhet.

Mens Brooke Shields som spilte moren til Montana i 2013 kalte Mileys opptreden desperat, har Billy Ray Cyrus forsvart datteren.

Billy Ray vant nylig en Grammy-pris for «Old Town Road» med rapper rapper Lil Nas X.

Publisert: 06.02.20 kl. 12:41

