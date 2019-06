JETSETTER: Lindsay Lohan, her på motevisning i Paris i vår. Foto: Zabulon Laurent/ABACA

Amerikanske medier: Lindsay Lohans TV-serie tas av lufta

Realityserien «Lindsay Lohan’s Beach Club» skal ha fått nådestøtet etter kun én sesong.

Nå nettopp







Årsaken til nedleggelsen er ifølge New York Post, Vanity Fair, People og en rekke andre medier at serien ikke er «saftig» nok til at MTV vil gå for en sesong to.

Serien hadde premiere i januar. Den 12. og siste episoden ble sendt i mars. Og det var alt. Seerne får angivelig ikke mer innsyn i film- og popstjernens nye business som strandklubbeier på den greske øya Mykonos.

Første sesong gikk ut på at Lohan håndplukket medarbeidere, som måtte bevise sin kompetanse, ambisjon og sjarm for å få jobb. Lohan var i tillegg produsent for prosjektet.

Mediene siterer det de hevder er sikre, men ikke navngitte kilder på at serien er ved veis ende. MTV og Lohan selv har til gode å kommentere saken.

Skandaleombrust

Amerikanske Lohan er den tidligere barnestjernen («The Parent Trap»), som de siste årene har skapt større overskrifter for sine mange skandaler enn for sine meritter på filmlerretet og platelistene.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Hun har vært inn og ut av retten, sonet bak murene, vært innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren, med moren og samarbeidspartnere.

Husker du? Seks arrestfoto på seks år

I mars i fjor tapte hun i Høyesterett etter å ha saksøkt spillselskapet «Grant Theft Auto» fordi hun mente en av karakterene var dobbeltgjengeren hennes.

Husker du? Tidenes filmflopp for Lohan

Tilbakeblikk på noen overskrifter:

Publisert: 20.06.19 kl. 07:47