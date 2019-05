FILMAKTUELL: Rebecca Gayheart, her på en kjendisgalla i Los Angeles i november i fjor. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

TV-stjernen Rebecca Gayheart om sitt livs tragedie: – Ønsket ikke å leve lenger

18 år etter bilulykken som kostet en ni år gammel gutt livet, har Rebecca Gayheart (47) fortsatt problemer med å sette ord på følelsene.

Nyheten gikk verden rundt i 2001. «Beverly Hills 90210»-skuespilleren kjørte på en liten gutt, som dagen etter døde av skadene.

I podkasten til Scott Slaughter, «The Only One In The Room», snakker Gayheart – nå aktuell i filmen «Once Upon A Time In Hollywood» – om det som skjedde.

– Jeg var involvert i en grusom ulykke. Et barn på ni år døde. Du vet, alt ble forandret fra da. Det er fortsatt vondt å snakke om det.

Tilsto og inngikk avtale

Lille Jorge Cruz Jr. skulle krysse gaten i Bronson Avenue i Hollywood da han ble truffet av TV-stjernens bil.

Gayheart ble tiltalt for uaktsomt drap. Etter å ha tilstått i retten, ble hun ilagt prøvetid, pålagt 750 timers samfunnstjeneste – og hun mistet sertifikatet i ett år.

Da foreldrene til guttene senere saksøkte henne, inngikk hun en avtale med dem utenom retten. Hun dekket også alle utgiftene til begravelsen.

Selvmordsforsøk

Hendelsen og skyldfølelsen gikk så hardt inn på Gayheart at hun sier hun planla å ta sitt eget liv.

– Jeg ønsket ikke å leve lenger etter den ulykken. Det var helt umulig å takle. Gjennom et helt år forsøkte jeg å ta mitt eget liv, i form av å gjøre så mange selvdestruktive ting som det går an å utsette seg selv for.

Skuespilleren mistet troen på alt, også på Gud.

– Jeg forsto ingenting. Selv om jeg hadde en lutfattig barndom, hadde livet vært som en lek frem til da. Så hvorfor akkurat meg? Hvorfor Jorge? sier hun i podkasten.

Da ulykken skjedde, var Gayheart forlovet med regissøren Brett Ratner (50), men forholdet tok slutt kort tid etter.

Gayheart giftet seg i 2004 med «Grey’s Anatomy»-stjernen Eric Dane (46) og hun har siden blitt mamma til to på ni og syv. Paret gikk imidlertid fra hverandre i fjor.

SLUTT: Rebecca Gayheart og ektemannen Eric Dane i 2010. Nå er forholdet over. Foto: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fortsatt henger bilulykken som en mørk sky over livet hennes. Gayheart forteller hvordan hendelsen om og om igjen spilles av for henne i hodet. Hun spør seg selv om hvilke tilfeldigheter som gjorde at hun passerte det krysset akkurat da.

– Noe sånt som dette går aldri over. Det blir hos deg for alltid. Og det er sant at jeg ønsket å dø etterpå.

I dag har hun imidlertid klart å overbevise seg selv om at hun fortjener å gjøre det beste ut av livet, at hun har lov til å føle lykke.

– Det er en mening med at jeg lever og er her. Og jeg forsøker å gjøre opp for det som skjedde, selv om det var et ulykkestilfelle, sier 47-åringen, også kjent fra filmer som «Scream 2» og «Jawbreaker».

Gayheart har spilt i en rekke serier de siste årene, deriblant «Vanished» og «Nip/Tuck». Hennes ferskeste rolle er i Quentin Tarantinos film «Once Upon A Time In Hollywood», som handler om drapet på Sharon Tate, og som har Brad Pitt og Leonardo DiCaprio på rollelisten. Filmen hadde førpremiere i Cannes tirsdag.

