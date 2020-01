SJEKKERE: Her er alle de håpefulle som TV-seerne er blitt kjent med første uken. Foto: Randi Midtskog, VG

Første deltager ute av «Love Island»: – Trist

SPOILER ALERT: Hvis du ikke vil vite hvem av personene på bildet over som har pakket sakene og reist, må du stoppe og lese.

Nå nettopp

Søndag ettermiddag var sjekkeeventyret i Buenos Aires over for en av deltagerne. Guttene var i flertall, og da det ble klart for ny pardannelse, var det jentene som fikk velge. Da ble Emilio Evertsen da Gama stående igjen.

Før han sjekket inn på kjærlighetsøya i Argentina, uttalte 22-åringen fra Stavanger at hans eneste bekymring var at han kanskje ikke skulle finne en som passet for ham. Emilio har vært singel i ett år og har en forkjærlighet for blonde kvinner med blå øyne.

Særlig god anledning til å finne den rette, fikk han altså ikke.

Emilio, som kom inn som utfordrer midt i uken sammen med Ida Myren (21) og forsikret at han ikke kom til å ha sex på TV, befinner seg i skrivende stund på flyet hjem til Norge – og er derfor ikke tilgjengelig for intervju. Programmet sendes nemlig på TV dagen etter at det er spilt inn.

I en e-post til VG via TV 2 sier Emilio at han ikke angrer på noe.

– Jeg har vært ærlig siden dag én, og det er jeg stolt av. Jeg føler jeg reiser hjem med god samvittighet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UTE: Emilio Evertsen da Gama, her før han sjekket inn i villaen. Foto: Randi Midtskog, VG

Emilio legger imidlertid ikke på at det er surt å måtte reise.

– Det føles trist å reise fra villaen og så mange flotte mennesker. Jeg har kost meg masse og lært mye, sier TV-sjekkeren.

Heretter skal han følge med på serien fra sofaen i egen stue.

– Jeg ønsker de andre alt godt, sier Emilio, som jobber som selger og modell.

Fått med deg? Her er årets deltagere

– Kommer du til å ha sex på TV?

– Nei, det kommer jeg ikke til å ha.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

«Igjen resirkuleres ideen om at du er mest verdt om du bruker hjernekapasiteten din og pengene dine på å se digg ut, fremfor å filosofere over livet og verden», skrev VGs anmelder, som ga serien terningkast to.

Inne i «Love Island»-villaen er det til 45 kameraer som filmer de ti single mennene og kvinnene til enhver tid. Når deltagerne befinner seg inne i villaen, er de avskjermet fra omverdenen. Det er Morten Hegseth Rieber (33) som er programleder for årets sesong.

Husker du? Dette paret vant i fjor

Etter to måneder bestemmer TV-seerne hvilket par som fortjener pengepremien.

Publisert: 12.01.20 kl. 16:39

Mer om

Flere artikler