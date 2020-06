TALE: Kong Carl Gustaf og dronning Silvia på Logården ved Stockholms slott lørdag kveld. Foto: Pontus Lundahl/ TT NYHETSBYRÅN

Kong Carl Gustaf i trøstetale: – Det gjelder å holde ut

Svenskekongen (74) har feiret mange nasjonaldager, sier han. Men ingen som denne.

– I dag flagger vi for Sverige, men rundt om i landet vårt har man flagget på halv stang mer enn vanlig denne våren, sa en alvorspreget kong Carl Gustaf i sin talte til folket på SVT fredag kveld.

Sverige er spesielt hardt rammet av coronaviruset.

I likhet med Norge må Sverige avstå fra store, folketette feiringer når de markerer nasjonaldagen lørdag 6. juni. Men feiring er det – om enn en ganske utradisjonell en.

Kong Carl Gustaf og dronning Silvia (76) har sittet i isolasjon på Stanshammar slott siden coronapandemien brøt ut, men de tok en dagstur til Slottet i Stockholm på den store dagen.

– Vanskelig tid

Sammen spaserte de ut på Logården foran Slottet for kongens trøstetale. Men ingen folkemasse møtte dem. Kun TV-kameraene.

– Det har vært en vanskelig tid for mange. Tusentalls har mistet nære familie og venner. Mange har mistet jobber og inntekt, og viktige seremonier i livet har blitt avlyst, sa Carl Gustaf.

Han uttalte videre at fremtiden kan føles usikker. Samtidig takket han samfunnet for «beundringsverdig og heroisk innsats».

– Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til alle. Nå gjelder det å holde ut, sa kongen.

VINKET: Kongeparet skal reise tilbake til Stenshammar slott samme kveld. Foto: Pontus Lundahl/TT NYHETSBYRÅN

Monarken påpekte at Sverige er et så rikt land på mange måter.

– Men vår største rikdom er viljen til å hjelpe hverandre. Den ressursen må vi fortsette å mobilisere. Jeg har feiret mange nasjonaldager, men ingen som denne. Dette året ligner ikke på noe annet år.

Carl Gustaf uttalte at restriksjonene er nødvendige på grunn av pandemien.

– Det gjelder også den sommeren som står for døren. Men det som er som det pleier, er den svenske naturen. Den er like tilgjengelig og vakker som alltid – og en rik kilde til kraft og trøst.

Selv om dagen er annerledes, mener kongen det er viktig å feire landet med å heise flagget til topps.

– Tradisjonen opprettholdes. Det er et viktig symbol for Sverige. Et land som holder ut også når det er vanskelig.

Dronning Silvia sto taus ved sin ektemanns side.

Publisert: 06.06.20 kl. 20:43

