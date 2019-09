FEST: Det blir ikke mer moro enn man betaler for selv. Her viser Jeppe (Jon Øigarden) korrekt bruk av golfkølle for millionærer. Foto: Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

TV-anmeldelse «Exit»: Satan, Montebello

Garantert den mørkeste investeringen denne høsten kan by på.

Nå nettopp







«Exit»

Norsk dramaserie på åtte episoder.

Premiere 27. september i NRK1 og NRK TV,

Alle episoder tilgjengelig på NRK TV nå.

Regi og manus: Øystein Karlsen

Med: Pål Sverre Hagen, Agnes Kittelsen, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger, Ine Marie Wilmann m.fl.

Millioner er viktigere enn mennesker.

I alle fall i denne godt forhåndsomtalte NRK-serien, som gjør lite for å avkrefte fordommer om rikdommens jævelskap. En rå og frastøtende guttefortelling hvor overflod og ekstrem misogyni er forventet og hyllet. Der gnukkingen av egne hedonistiske behov er det eneste som gjør at man orker hverdagens monotoni.

En forlengelse av snobbedekadensen fra serieskaper Øystein Karlsens «Dag»? Njæh. Ikke akkurat.

Og uansett er «Exit» basert på virkeligheten.

Fire finansklovner med viltvoksende hedgefondkontoer har fortalt hvordan de snorter, horer, lyger, slår og drikker seg gjennom livet. Fortellingene er knadd til fiksjon og blitt noe man skrur på for den forventede sjokkeffekten. Men følger med videre fordi historien har flere dimensjoner enn som så. Bak påkjenningen er en dunkel og rystende beretning om fire moralsk ubrukelige kompiser som backer hverandre gjennom kokainlinjer og avkastning.

Lekkert filmet i og utenfor eneboliger og raske biler på dyre steder i hovedstaden. Godt gestaltet av noen av våre fremste skuespillere, for ikke å si de fremste.

GUTTA: Har opplevd alt. Uten å være edru i bryllup. Blir ikke no problem denne gangen heller. Foto: Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

Tobias Santelmann er så inngående ustyrlig underlivsorientert og samtidig hverdagskontrollert som firebarnsøkonomen Henrik, at man rent glemmer skuespilleren. Jon Øigarden behandler alt fra blind vold til kvartalsrapporter som om han lanserer den neste iphonen. Mens svenske Simon J. Berger gjør sosiopat/nevemagnet Adam nesten komisk ond. Han er trofégift med seriens minst flate kvinnerolle, forsmådde Hermine (Agnes Kittelsen i et av sine beste øyeblikk).

Karlsen-gjengangere som Anders Baasmo Christiansen og Rolf Lassgård dukker opp. Musikken er upåklagelig Karlsen-konsekvent. Leonard Cohens «You Want It Darker» iblandet blant annet materiale fra Dag-gjenganger Steve Wynn. Sannelig har man ikke fått med Eva Denis sin «Stay With Me» her også. Så, ja - det er noen vink tilbake til den livsnytende parterapeuten.

KENNEL: Henrik (Tobias Santelmann) og et utvalg av veskehundene som ingen virker å bry seg videre om. Foto: Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

Karakterene henfaller enkelte steder mot rene karikaturer. Ekteskapet mellom Pål Sverre Hagen og Ine Marie Wilmann framstår for eksempel like sannsynlig som sist de var gift foran kamera («Sonja»). Likevel gis personene nok oksygen til at man føler man kunne dultet borti dem om man forvillet seg i retning Tjuvholmen.

Beskrivelsene fra finansundergrunnen er drøye, ekstremrusete, medmenneskehatende, uten at kamera forsøker å moralisere. Serien burde vises som pensum på NHH og BI, selv om det muligens ville virket mot sin hensikt.

For oss andre bekreftes det man egentlig alltid har visst:

Det er bedre å være gjennomsnittlig fattig og syk, enn millionær og ravende gal.

Publisert: 26.09.19 kl. 20:20







Mer om