«The Last of Us»: Dette vet vi om sesong 2

Skaperne har allerede begynt å lette på sløret om hva vi kan forvente av neste sesong.

NB! Saken er det vi vil kalle spoilerfri, men inneholder enkelte spekulasjoner om fortsettelsen i «The Last of Us». Du er advart.

At vi skulle få en sesong 2 ble klart allerede to episoder inn i første sesong. Serien har «definert en sjanger», hevdet HBO-topp Francesca Orsi. Kildemateriale er det også nok av.

Så her er noen ting vi vet allerede nå.

Mer Pascal og Ramsey

Det viktigste først: Bella Ramsey og Pedro Pascal gjentar etter alle solemerker rollene sine som Ellie og Joel. På en digital pressekonferanse, hvor VG var til stede, fortalte nylig skaper Neil Druckmann at det eneste som kunne hindre at Ramsey returnerte, var at hun selv ikke ville.

– Og selv da hadde vi ikke gitt oss, sa Druckmann.

I et intervju med W tidligere i vinter fortalte Ramsey at hun allerede hadde abstinenser etter å komme tilbake til universet, men at det også skal bli godt å tenke på andre ting.

Pascal har også snakket om sesong 2 i flere intervjuer, så det er liten grunn til å tro at ikke også han returnerer.

Spillet deles opp

Som allerede nevnt, HBO har ikke gått tom for kildemateriale. Det finnes nemlig et oppfølgerspill, som er omtrent dobbelt så langt som det første.

I tillegg til å være lenger, er historien i spillet mer kompleks og inneholder flere karakterer. Derfor har Craig Mazin og Neil Druckmann bekreftet at den andre sesongen ikke vil romme hele oppfølgerspillet.

– Vi vil ikke si hvor mange sesonger det blir, men det blir mer enn én sesong, sier Mazin i et intervju med GQ.

ENSEMBLE: Fra venstre: Storm Reid, Nico Parker, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandrige, Gabriel Luna

Når kommer sesong 2?

Selv om alle helst skulle hatt datoen klar asap zulu, så er det nok en stund til vi får se fortsettelsen. Under et intervju Pedro Pascal gjorde med Collider i januar, fikk han spørsmål om han trodde innspillingen kunne begynne i løpet av 2023.

– Ja, det er en sjanse, avslørte han.

Om de har begynt i mellomtiden, vites ikke.

Det er heller ikke helt usannsynlig at serieskaperne lar det gå litt tid. Handlingen i spill nummer to utspiller seg nemlig noen år etter avslutningen på det første.

Nye bekjentskap

Vi lovet deg en så å si spoilerfri oversikt, men her kommer det likevel noen ørsmå drypp om karakterer i det andre spillet. Slutt å lese her hvis du ikke vil vite noen ting som helst.

Karakteren Dina er en beboer i Jackson, byen hvor Tommy og Maria bor.

Hun spiller en rolle i det andre spillet, men fans har lenge spekulert i om vi fikk et glimt av henne allerede i den sjette episoden fra sesong 1.

Mange er overbevist om at dette må være henne, men skaperne har hverken bekreftet eller avkreftet at det er Dina vi ser i klippet fra Jackson.

Skuespilleren heter Paolina van Kleef, og er på IMDB kun kreditert som «staring girl».

På den digitale pressekonferansen bekreftet Mazin og Druckmann også at en betydelig skuespiller fra det andre spillet gjorde en liten rolle i sesongavslutningen.

Laura Bailey spiller i spillet karakteren Abbey, og er kreditert som en av sykepleierne på operasjonssalen i Salt Lake City, hvor Joel finner Ellie.