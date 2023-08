Se våre beste dokumentarer

Mens ekstremværet herjer utenfor vinduet, kan du med god samvittighet la deg opplyse, underholde og engasjere av våre gode dokumentarer. Sjekk ut våre anbefalte filmer med VG+, og som alltid finner du rundt 400 dokumentarer på VGTV.

En sterk film om barn i sorg: «Döttrar»

Søstrene Sofia, Hedvig og Maja har vokst opp med sorgen som følgesvenn. De var bare 8, 10 og 16 år da mamma Carolina tok sitt eget liv. Denne unike filmen gir innblikk i hvordan de har klart seg inn i voksenlivet. «Döttrar» har fått svært gode anmeldelser i svenske medier, med toppkarakter i blant annet Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet.

Se serien: «Cougarjakt – Ung mann søker moden kvinne»

Unge menn tenner på eldre kvinner, og eldre kvinner søker sex med menn under 30. Vi reiser til Danmark på cougarjakt. I den danske dokuserien «Cougarjakt – Ung mann søker moden kvinne», møter vi både menn og kvinner som ønsker å være i en slik relasjon hvor kvinnen er den erfarne, eldre og ofte dominerende.

«Kim Kanonarm og reisen mot verdensrekorden»

Kim elsker gamle arkadespill og dyrker interessen i et fellesskap som kretser rundt den ikoniske spillbulen Bip Bip Bar i hjertet av København. Når han skal forsøke å sette verdensrekord i spillet «Gyruss» – ved å spille sammenhengende i 100 timer – trenger han alle mann på dekk for å hjelpe ham å nå målet.

«The Last Seagull»: Ivan selger sex på Sunny Beach

På den beryktede Syden-stranden Sunny Beach sprader Ivan (58) rundt i speedo. I 40 år har han solgt sex til velstående turister. Nå er han lei av livsstilen, men kan han endre seg? «The Last Seagull» er en sjelden dokumentarperle du bør få med deg.

«We Were Once Kids»: Sannheten om sjokkfilmen

Kultfilmen «Kids» debuterte med et brak i 1995, og skapte sjokkbølger gjennom både USA og Europa. Den skildret et tenåringsliv i New York City fylt av rå sex, brutal vold og en forstyrrende rusbruk. Over 25 år senere forteller skuespillerne hvordan de opplevde søkelyset.

Se Oscar-nominerte «A House Made of Splinters»

På frontlinjen i Luhansk fylke øst i Ukraina, ligger et barnehjem. Her får ungene et midlertidig fristed fra rusen, fattigdommen og volden som ellers preger hverdagen deres. Filmen har blitt hyllet av et unisont anmelderkorps over hele verden: The Guardian skriver at den nesten er sterkere enn man kan tåle, og filmmagasinet Rushprint kaller det en «genuint hjerteskjærende» dokumentar.

«Last Man Standing»: Hvem drepte Biggie og Tupac?

På under ett år ble to av hiphop-verdenens største ikoner brutalt drept. Etter at sjefen for Death Row Records, Suge Knight, i 2018 ble dømt til 28 års fengsel for å ha drept en mann med bilen sin, begynner folk endelig å snakke. «Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac» er en oppsiktsvekkende dokumentar som åpner dører som lenge har vært lukket.

«DNA: The End of Crime»: Ny teknologi løser gamle drapssaker

Det tok 44 år før politiet fikk fengslet en av USAs verste seriemordere, kjent som «The Golden State Killer». Ved hjelp av DNA-teknologi og slektsforskning ble drapsmannen omsider tatt. Likevel er denne forholdsvis nye etterforskningsmetoden svært kontroversiell. Se den oppsiktsvekkende dokumentaren «DNA: The End of Crime».

Jakten på overgripere: «The Children in the Pictures»

Når de kommer på jobb om morgenen møtes de av nye bølger med grufulle seksuelle overgrep mot barn. Jobben deres er å jakte ned verdens verste og mest kyniske bakmenn og nettverkene de drifter. Den australske spesialetterforskningsgruppen Task Force Argos har en av verdens tøffeste jobber.

Doku-thrilleren «Make People Better»

Den kinesiske forskeren He Jiankui forsvinner etter å ha skapt de første menneskene med redigerte gener, tvillingene Lulu og Nana. Men lite tyder på at han var alene i eksperimentet om å lage «bedre» babyer. «Make People Better» er en doku-thriller som tar oss med på innsiden av en skremmende og ukjent historie, som stikker mye dypere enn en forsvunnet forsker og et tvillingpar.

Se den omdiskuterte filmen om Kamelen, «Si ingenting»

Filmen om Kamelen, «Si ingenting», tar deg med bak skandaleoverskriftene, og viser nye sider av Marcus Kabelo Møll Mosele, Norges mest grenseløse gangsterrapper.

«Mr. Graversen»: Et forsøk på redde kjærligheten

Etter flere år med misbruk av piller og alkohol, legger Michaels far rusen på hyllen. Nå vil han vinne tilbake kjærligheten til sin kone, men hun sliter med å slippe ham inn. «Mr. Graversen» er en rørende dokumentar, som gir et intimt blikk inn i en liten, dansk familie, og en historie om kjærlighet og tilgivelse.

«Mitt liv som sexarbeider»

Sexarbeidernes verden er preget av mystikk, tabu og skam. Mens noen hevder de gladelig selger kroppen sin for «lettjente penger», bærer også bransjen utvilsomt på mange mørke menneskeskjebner. Bli med på innsiden av den danske sexbransjen.

«How to Save a Dead Friend»

I en usikker og selvdestruktiv ungdomstid vokser en gryende romanse seg frem mellom tenåringene Kimi og Marusya. I Putins Moskva har de mistet troen på både landet sitt og fremtiden, og søker en utvei og trøst i hverandre og rusen. «How to Save a Dead Friend» er et generasjonsportrett og et rop om hjelp, fra en stilnet generasjon. Det er en kjærlighetsballade i grungens tegn, men først og fremst et bilde på motløshetens og apatiens Russland i stor endring.

Som alltid finner du rundt 400 dokumentarer på VGTV. VG har kun rettigheter til å vise dokumentarene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.