TVEKAMP: Det er Trond Moi og Erik Anders Sæter som må konkurrere om en plass i den siste uken av «Farmen kjendis» 2023.

Ryker ut av «Farmen kjendis»: − Jeg er verdens dårligste taper

Ikke alle får bli med til finaleuken av «Farmen kjendis».

– Jeg sugde jo i å kaste øks, eller, jeg vet at jeg egentlig ikke var dårlig, fordi jeg hadde gjort det før, men det var fire år siden. Så det hadde kanskje vært en idé å øve, sier Erik Anders Sæter (26).

Det er nemlig han som må forlate gården etter den siste tvekampen før finaleuken.

Ingrid Vik Lysne (31) har vært storbonde denne uken, og hun valgte Erik til å bli førstekjempe samme uken som han kom fra «Torpet» og vant «Torpet»-finalen i onsdagens episode.

– Jeg skjønner det ikke. Disse menneskene har ikke meldt seg på vanlig «Farmen», så det er ikke sånn at de dør etter å leve i 1923. Det er en betalt jobb for dem, og om man vinner «Farmen kjendis», vil man jo få bedre betalt med tanke på den bilen som er premien. Derfor syns jeg det er et veldig rart valg både konkurransemessig, men også yrkesmessig, sier Erik om at Ingrids valg falt på ham.

ØKSEKAST: Erik Sæter i tvekamp i søndagens «Farmen kjendis».

Han mener nemlig at Trond Moi (53) er den aller største konkurrenten på gården, og at Ingrid derfor burde valgt ham.

– Det ble en sjargong der inne hvor man snakket om Trond på en sånn måte at «han fortjener å vinne», «han er så flink å lage mat» og «Trond er bare best». Problemet med denne «smil og nikk til Trond»-kulturen var at ingen turte å gå hardt ut for å vinne, mener Erik.

Men sånn ville ikke Erik være. Han velger derfor Trond til andrekjempe, Trond velger grenen øksekast og er soleklart bedre enn Erik – som må pakke bagen og dra hjem.

– Høres ikke ut som du er helt «heia Trond»?

– Det er en grunn til at det ikke er en greie. Jeg er verdens dårligste taper. Jeg hadde vært irritert på Trond fortsatt om jeg så bare tapte kortspill mot han på loftet liksom. Men han var jævlig mye bedre enn meg på å kaste øks. Det skal han ha, sier Erik, og ler:

– Nei, det var min feil at jeg tapte.

VINNER: Trond Moi kommer seirende ut av tvekampen mot Erik Sæter.

Dette var ikke Eriks første møte med «Farmen», men han har aldri klart å komme seg hele veien til finaleuken.

– Det er vel bare å innse at jeg ikke er ment til å vinne «Farmen», sier han.

– Det har ergret meg litt den siste tiden, og åpnet noen sår.

Han utdyper:

– Man har jævlig gode odds hver gang man er med på «Farmen», man har godt under 50 prosent sjanse for å bli valgt som førstekjempe, og det er ikke så mange tvekamper før finalen. Du har altså gode odds på å komme til finaleuken uansett hva du gjør.

– Jeg har vært i tre tvekamper på «Farmen» som førstekjempe, og to på «Torpet», så totalt har jeg vunnet fire kamper og tapt to, og aldri kommet til finaleuken – da må man spørre seg selv om hva slags utstråling man har, sier Erik lattermildt.

Alt i alt hadde han en god opplevelse på «Farmen kjendis».

– Jeg hadde det gøy med flere av dem, men man merket at de som var på «Farmen»-gården var sykt mye mer lei av å være der enn vi fra «Torpet» var. De var slitne og egentlig bare giret på å bli ferdig med det virket det som, men jeg hadde nettopp startet. Sånn sett kunne jeg fint vært der en uke til for å vinne hele dritten.