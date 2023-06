TV-KJENDISER: Marie Lou Nurk og Jason Oppenheim, her på People's Choice Awards i Los Angeles i fjor.

Brudd for «Selling Sunset»-paret Jason Oppenheim og Marie Lou Nurk

Eiendomsmogulen Jason Oppenheim (46) og modellen Marie Lou Nurk (25) har satt punktum for forholdet.

Det bekrefter Oppenheim på InstaStory onsdag kveld norsk tid.

«Selv om vi fortsatt elsker hverandre og har stor omsorg for hverandre, har avstanden mellom oss vist seg å by på større utfordringer enn vi kan klare å takle», skriver 46-åringen.

Amerikanske Oppenheim, eiendomsmegler, advokat, influencer og Netflix-kjendis gjennom realityserien «Selling Sunset», har vært sammen med franske Nurk i ti måneder.

Flyttet til hjemlandet

Hun har oppholdt seg i USA i en lang periode, men flyttet nylig tilbake til Frankrike.

Oppenheim forsikrer at de to forblir gode venner, og at de skal være der for hverandre i fremtiden.

«Vi takker alle for støtten gjennom den tiden vi var sammen», skriver han, og legger ved et bilde som viser seg og eksen i solnedgang.

KUNNGJØRING: Jason Oppenheim deler dette til sine 1,4 millioner følgere.

Nurk har delt det samme bildet på sin InstaStory – med samme tekst.

Hun har i tillegg lagt ut et eget innlegg på InstaStory, der hun sier at hun ikke kan svare alle, men takker fra dypet av sitt hjerte for alle støtteerklæringer.

25-åringen skal ifølge E! Online ha snakket om utfordringene i en spørsmål og svar-runde på Instagram nylig. Da forklarte modellen at avstandsforhold var en påkjenning,

– Men selv om det ikke er lett, så mener vi at kjærligheten vår er verdt forsøket, sa hun da.

Nurk forklarte imidlertid at både hun og Oppenheim hele tiden har vært klar over at hun kom til å flytte tilbake til hjemlandet på grunn av familie og jobb.

Mens Oppenheim dermed er nysingel, er «Selling Sunset»-kollega Chrishell Stause (41) nygift. Hun sa «ja» til musiker Georgia «G Flip» Claire Flipo (28) tidligere denne måneden.

