BLIR FORELDRE: Wilmer Valderrama og Amanda Pacheo på Sundance Film Festival i Utah i januar i år. Foto: Miles Mortensen / Invision

Wilmer Valderrama blir pappa for første gang

TV-stjernen (40) venter barn med sin 11 år yngre modellkjæreste, Amanda Pacheo (29).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Paret poster nyheten på Instagram, der de deler bilder av seg selv – og hvor det er synlig for alle at terminen ikke er veldig langt unna.

Pacheo viser nemlig sin struttende babymage.

«Det er bare oss tre», skriver de under posten, der det strømmer på med gratulasjoner og lykkønskninger:

Valderrama og Pacheo fant hverandre i fjor, og på nyåret i år forlovet de seg. Barnet er det første for dem begge.

Også hun har postet bildene på Instagram. Der poster hun hyppig kjærlighetserklæringer til skuespillerkjæresten.

«Utrolig glad for at universet førte meg til deg. Jeg elsker å tilbringe all min tid med deg», skrev hun for tre uker siden:

Valderrama slo gjennom som Fez i TV-serien «That 70’s Show» som gikk fra 1998 til 2006. Han har de senere årene spilt i seriene «From Dusk Till Dawn», «Grey’s Anatomy» og «NCIS».

– Jeg tror jeg har modnet til å bli den mannen jeg er ment å være. Fotfestet mitt har aldri vært sterkere, og jeg har aldri vært mer begeistret og energisk med tanke på hva som ligger foran meg. Men jeg er klar. Klar for et nytt kapittel, uttalte han i et intervju i fjor høst.

Valderrama var lenge kjæreste med popstjernen Demi Lovato (28) – fra 2010 til 2016. Men bare måneder etter at Lovato i 2016 snakket med VG om at hun drømte om å stifte familie, kom nyheten om bruddet.

Lovato forlovet seg også tidligere i år, men forholdet tok slutt etter bare to måneder.

