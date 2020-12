TV-ANSIKT: Marion Ravn i «Hver gang vi møtes: Jubileum». Foto: TV 2

Marion Ravn bekrefter brudd med kjæresten

Marion Ravn (36) opplyser i fredagens «Hver gang vi møtes» at hun er singel igjen.

I den aller siste episoden av jubileumsrunden sier Ravn nærmest i en bisetning at hun har gjennomgått et brudd kort tid før TV-innspillingen – som fant sted i august.

Det er når Sol Heilo (38) skal hedre Elisabeth Andreassen (62) med låt at Ravn blir ekstra personlig. Hun berømmer Andreassen for å ha så mye livsglede til tross for tapet av ektemannen i 2016.

– Selv om du har hatt denne sorgen her, så feirer du kjærligheten og har møtt en ny, sier Ravn, som er kollega med Andreassen i musikaloppsetningen «Chess».

Slutt i vår

Ravn røper samtidig at det er Andreassen som har lært henne opp på dating-appen Tinder. Hun sier henvendt til Bettan:

– Da jeg ble singel igjen i vår, sa du: «Nå skal jeg fortelle deg noe, Marion. Tinder har et nytt abonnement, hvor du betaler, og så kan bare de du liker, se det».

Mer enn det sier ikke Ravn om eget kjærlighetsliv på TV.

Hun vil heller ikke kommentere singelstatusen ytterligere overfor VG, men er innforstått med at VG omtaler bruddet.

SISTE: Disse runder av jubileumssendingen: (F.v.) Odd Nordstoga, Elisabeth Andreassen, Chris Holsten, Morten Abel, Marion Ravn, Kurt Nilsen, Sol Heilo og Henning Kvitnes. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Da VG intervjuet Ravn for tre uker siden, var hun taus om akkurat den delen av privatlivet.

– Jeg er ferdigsnakket. De som vil vite mer om det, må høre på plata mi fra i fjor, sa hun smilende og siktet til «Mellom disse 4 vegger».

– Det har vært skrevet mye om kjærlighetslivet mitt siden jeg var 14. Nå som jeg er blitt eldre, ønsker jeg å holde det for meg selv, la hun til.

«Hemmelig» mann

Ravn, som ble skilt fra snøbrettkjører Andreas Ygre Wiig (39) i 2015, kunne i 2017 fortelle at hun hadde fått seg ny kjæreste, som hun også flyttet sammen med.

Men navnet hans røpet hun aldri i mediene.

– Når en voksen mann sier at han ikke ønsker å være i mediene, så må man respektere det. Han sier han vil være i fred og ikke være en del av denne siden ved jobben min, forklarte Ravn til VG våren 2019.

Popstjernen har aldri siden betrodd offentligheten hvem han var. Og nå har det altså gått mange måneder uten at hun har innviet offentligheten i bruddet.

POPVETERAN: Elisabeth Andreassen, her i fredagens «Hver gang vi møtes» Foto: TV 2

Elisabeth Andreassen traff sin nye kjæreste, Øystein Sørum (61), på Tinder. Derfor ville hun dele av sine erfaringer med Ravn.

– Marion og jeg oppdaget at vi hadde Tinder felles og lo av det, forteller Andreassen til VG.

Hun ble selv tipset av en kollega i sin tid og innrømmer at hun var skeptisk.

– Men etter hvert ble jeg nysgjerrig, og da jeg fikk vite at man kunne ha skjult profil, så syntes jeg at det var interessant. Da tok det ikke lang tid før jeg fikk en vellykket date. Så det anbefales, sier Bettan.

Ravn har vært en hyppig gjenganger i TV-ruta de siste ukene. Hun har også sittet i detektivpanelet til NRKs megasuksess «Maskorama», som rundet av med over 1,3 millioner seere.

«Hver gang vi møtes: Jubileum» har på sin side samlet nær 700.000 seere i snitt hver fredag. 16. januar går startskuddet for den ordnære runden, med disse deltagerne.

