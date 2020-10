RETURNERER: Hovedrolleinnehaver Michael C. Hall gjør reprise på rollen som Dexter Morgan. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

«Dexter» gjør comeback på TV-skjermen

Den populære TV-serien blir gjenopplivet etter å ha blitt lagt død i 2013.

Nå nettopp

Programmet om seriemorderen «Dexter» har fått grønt lys for ti nye episoder, skriver Deadline.

Michael C. Hall, som spilte hovedkarakteren Dexter Morgan, og ansvarlig produsent Clyde Phillips kommer begge to tilbake, og produksjonen skal starte opp allerede i vinter.

Serien hadde åtte sesonger mellom 2006 og 2013, og omhandler livet til en komplisert og motstridende mann som jobber som blodsporekspert i Miamipolitiet.

På fritiden er han derimot en svært aktiv seriemorder.

Showtime har nå bestilt ti nye episoder som skal være klare for amerikanske skjermer høsten 2021.

les også Strømmeguiden: Dette må du få med deg nå

– «Dexter» er en så spesiell serie, både for millioner av fans og for Showtime, da dette programmet hjalp med å sette kanalen vår på kartet for mange år siden, sier en av presidentene for underholdning i Showtime, Gary Levine til Variety.

TV-serien fikk generelt god kritikk da den gikk på TV, og vant blant annet to Golden Globe-priser.

– Vi ville bare komme tilbake til denne unike karakteren dersom vi fant kreative grep som var denne briljante, originale serien verdig. Vel, jeg er glad for å meddele at Michael C. Hall og Clyde Phillips har funnet det, og vi kan ikke vente med å filme og vise det til verden, sier han videre ifølge Variety.

Hva som vil skje i den nye sesongen er ikke kjent, ei heller hvor Dexter Morgan vil befinne seg.

I siste episode av sesong åtte iscenesetter han sin egen død og lever under et nytt navn i delstaten Oregon.

Disse grøsserne bør du se før Halloween:

Publisert: 15.10.20 kl. 00:16

Mer om TV Serier