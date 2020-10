DRAMA: Betty Gilpin (t.v.) og Alison Brie står på rollelisten. Foto: Ali Goldstein / AP

«Glow» tatt av lufta – stjernene fortviler

Midt i innspillingen av sesong fire har Netflix bestemt å droppe TV-serien om wrestling-kvinnene.

Dramakomedien har vært en suksess gjennom tre sesonger og vunnet flere prestisjetunge flere priser. Gleden var stor hos både stab og seere da Netflix i fjor høst bestemte å gå for en sesong fire – som skulle bli den siste.

Men det var før man visste at verden skulle rammes av coronapandemien.

Mandag kveld kom nyheten om at Netflix skroter fjerde sesong, selv om innspillingen startet for flere uker siden. Før det hadde serien måttet ta en flere måneder lang pause som følge av coronarestriksjonene.

– Det stinker

Serieskaperne Liz Flahive og Carly Mensch kommenterer nyheten overfor Deadline.

«Covid har drept virkelige mennesker. Vi snakker om en nasjonal tragedie, og det er der fokuset må være. Covid har nå også sørget for kroken på døren for showet vårt», skriver de.

«Vi fikk kreativ frihet til å lage en komplisert komedie om kvinner og deres historie. Og wrestling. Og nå er det borte. Det er mye fælt som skjer i verden som er mye større enn dette akkurat nå. Likevel stinker det at vi aldri mer skal få se disse 15 kvinnene i TV-ruten sammen».

Deadline skriver at den allerede angivelig svært kostbare produksjonen av «Glow» har vært ekstra krevende smittevernmessig, med tanke på den nødvendige nærkontakten skuespillerne imellom.

Hadde de fullført innspillingen, så ville serien trolig ikke fått premiere før i 2022, altså to og et halvt år etter at sesong tre rundet av.

Stjernene sørger

Skuespillerne er svært lei seg og har det siste døgnet postet avskjedshilsener til fansen i sosiale medier.

«Kommer til å savne dette ... Evig takknemlig overfor GLOW-familien for at de forandret livet mitt for alltid», skriver Alison Brie (37) på Instagram.

«Ikke mer GLOW. Beklager. Stinker», lyder det fra Marc Maron (57) på Twitter.

«Sønderknust. #Saveglow», er reaksjonen til Kimmy Gatewood (30).

«Glow» kan skilte med hele 15 EMMY-nominasjoner. Av disse har de vunnet tre.

Alle skuespillerne og resten av staben får betalt det de ville fått for fullført sesong.

På Twitter uttrykker også mange fans skuffelse og sinne mot strømmegiganten:

Publisert: 06.10.20 kl. 13:41

