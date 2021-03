ETTERFORSKER UNDER SKYDEKKE: Morven Christie i «The Bay». Foto: NRK

TV-anmeldelse «The Bay»: Stygge drap og trøblete privatliv

Voldsomme virkemidler i ellers såpete krimdrama.

Av Morten Ståle Nilsen

«The Bay» (sesong 2)

Britisk krimdrama i seks deler

Premiere på NRK fredag 26. mars

Serieskaper: Daragh Carville

Regi: Robert Quinn, Lee Haven Jones

Med: Morven Christie, Imogen King, Daniel Ryan, Taheen Modak, Art Parkinson

Familiefaren Steven blir likvidert i sitt hjem foran øynene på sønnen Oliver (10). Steven var partner i sin fars advokatfirma. Dette i motsetning til patriarkens andre sønn, Mark, som ble veid og funnet for lett for oppgaven.

Stemningen i storfamilien, med svigerdøtre og barnebarn, er så som så.

STEMNING – SÅ SOM SÅ: Leo Ahston og Sharon Small i «The Bay». Foto: NRK

Saken havner i fanget til politiet i West Lancashire, der etterforsker Lisa Armstrong (Christie) stadig prøver å etablere seg – samtidig med at hun oppdrar to ungdommer av varierende rabagast-het. At den ubrukelige eksmannen hennes, barnas far, dukker opp igjen, hjelper ikke på noe som helst.

Andresesongen av «The Bay» benytter seg av nokså sterke virkemidler. Drapet jeg nevnte innledningsvis er abrupt og iskaldt, og tragedien som inntreffer i bunnen av episode tre, er tung.

TUNG TRAGEDIE: Taheen Modak og Morven Christie i «The Bay». Foto: NRK

Disse voldsomme hendelsene skiller seg ut i det som i sitt hjertes hjerte er en tradisjonell krimsåpe, som egentlig handler vel så mye om karakterenes trøblete privatliv som kriminelle handlinger og etterforskning.

Skuespillet er følgelig av et kaliber man kan forvente av en britisk dagtid-såpe: Greit og uspektakulært.

UBRUKELIG EKSMANN: Joe Absolom i «The Bay». Foto: NRK

Dette er sesong 2 av «The Bay». Den kan uten videre sees at mennesker som ikke fikk med seg den første. Ikke dermed sagt at jeg ville oppfordre til det.

Anmelderen har sett hele serien