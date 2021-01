TV-STJERNE: Kristine Froseth, her på en filmpremiere i Los Angeles i 2018. Foto: Richard Shotwell / AP

Kristine Froseth skal spille presidentfrue i amerikansk serie

Den norske skuespilleren (25) skal spille unge Betty Ford i «The First Lady».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dramaserien tar for seg livene til en rekke presidentfruer. Fra før er det kjent at Viola Davis (55) skal portrettere Michelle Obama (57), og at Michelle Pfeiffer (62) skal figurere som Betty Ford.

Froseth har rollen som den yngre Ford, og TV-seerne får følge henne fra hun danser for koreograf Martha Graham i New York, til hun flytter til Michigan og etter hvert gifter seg med Gerald Ford.

Ifølge Variety vil 25-åringen ha en sentral rolle i tre episoder. Også Viacom CBS Networks International Nordics bekrefter nyheten i en pressemelding til VG.

Den første sesongen skal i hovedsak dreie seg om Eleanor Roosevelt, men den rollen er ennå ikke besatt.

I vinden

Froseth, som har norske foreldre og i oppveksten vekslet mellom å ha base i Norge og USA, er kjent fra serier som «The Society» og «Looking For Alaska». 25-åringen, som i tillegg er modell, figurerte også i fjorårsfilmen «The Assistant».

Nylig rundet Froseth av innspillingen av Amazone-filmen «Birds of paradise», der hun har hovedrollen.

Når «The First Lady» får premiere, er ikke kjent. Det er danske Susanne Bier (60), kjent blant annet for serier som «The Night Manager» og «The Undoing», som både regisserer og produserer prosjektet.

Dramaserien lages for Showtime, men her til lands vil den dukke opp på den nye strømmetjenesten Paramount+, som blir lansert på det norske markedet 25. mars.

