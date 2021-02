REALITY: Helene Hima skal være med på «Ex on the Beach» for andre gang. Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Helene Hima: Fra brudd til «Ex on the beach»

Mange kjente fjes blir å se i «Ex on the Beach – Afterski». Helene Hima trodde hun hadde lagt sandalene på hyllen etter første sesong, men nå er hun tilbake – med ski på beina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Ex on the Beach» har rullet og gått på norske TV-skjermer siden 2018. Vanligvis har programmet funnet sted i sørligere strøk, slik som Mauritius eller Brasil. Men på grunn coronapandemien ble Discovery nødt til tenke nytt.

Og sånn endte de opp i Hemsedal. Allerede før innspilling begynte dramaet. Ordføreren i kommunen, Pål Terje Rørby, satte seg nemlig på bakbeina da han fikk vite at sjokkrealityen skulle spilles inn i Hemsedal.

Men innspillingen lot seg ikke stanse av den grunn. Mandag slipper Discovery startcasten til serien, og den er pakket full av realityprofiler.

– Hadde kjærlighetssorg

En som trodde hun aldri skulle vende tilbake er Helene Hima, men brått satt hun her igjen. Hima var med i aller første sesong av norske «Ex on the Beach» i 2018.

– Hvorfor ville du bli med igjen?

– Jeg ville visst det, og jeg trodde ikke det. Jeg ble bare skikkelig giret da de ringte meg. Jeg trodde jeg var ferdig. Trodde aldri i mitt liv at jeg skulle være med på det igjen, men nå sitter jeg her da, sier Hima til VG.

Men det er ikke bare tilfeldigheter som gjør at Hima endte opp på TV igjen. Det ble nemlig slutt mellom henne og kjæresten for snart fem måneder siden.

– Plutselig ble jeg singel. De ringte bare noen dager etter jeg ble singel, og jeg hadde kjærlighetssorg og ville bare tenke på noe annet. Og jeg elsker jo å bli kjent med nye, være sosial, så hvorfor ikke?

Det skal ha blitt slutt mellom paret fordi de etter hvert begynte å oppføre seg mer som romkamerater enn kjærester.

VG har informert Himas ekskjæreste om denne artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere.

Hima sier hun trives med oppmerksomheten fra «Ex on the beach», det var også en stor grunn til at hun valgte å bli med. I tillegg synes hun det er morsomt å bli kjent med nye mennesker, selv om hun innrømmer at flere av deltagerne denne sesongen kjenner hverandre litt fra før.

Etter «Ex on the Beach» vet hun akkurat hva hun skal finne på:

– Få kjæreste. Folk sier at det kommer hvis du ikke planlegger, men jeg har så lyst på kjæreste. Forhåpentligvis kan vi kanskje feste og date mer om corona gir seg. Da kan det jo skje.

De første deltagerne i «Ex on the Beach – Afterski»:

Ulrik Giske Holm (29) – tidligere «Ex on the Beach»

Ulrik Giske Holm (29) – tidligere «Ex on the Beach» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Johannes Magnussen (24) – tidligere «Paradise hotell»

Johannes Magnussen (24) – tidligere «Paradise hotell» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Mario Riera (22) – realityprofil «71 grader nord», «Paradise hotell», «Ex on the Beach»

Mario Riera (22) – realityprofil «71 grader nord», «Paradise hotell», «Ex on the Beach» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Marius Hammer (24) – tidligere «Singeltown»

Marius Hammer (24) – tidligere «Singeltown» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Monica «Moccababe» Gaustad (41) – tidligere «Ex on the Beach»

Monica «Moccababe» Gaustad (41) – tidligere «Ex on the Beach» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Helene Liridora Hima (25) – tidligere «Ex on the Beach» og «71 grader nord»

Helene Liridora Hima (25) – tidligere «Ex on the Beach» og «71 grader nord» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Victoria Øren Hammer (23) – tidligere «Ex on the Beach»

Victoria Øren Hammer (23) – tidligere «Ex on the Beach» Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Yasmin San Miguel Moussaoui (22) – tidligere vinner av «Paradise Hotel»