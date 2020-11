TV-KJENDIS: Wentworth Miller, her på premieren til «The Loft» i 2015. Foto: PHIL McCARTEN / Reuters

Wentworth Miller: Ferdig med «Prison Break» og streite roller

Skuespilleren (48) er klinkende klar i sin melding til fansen.

Wentworth Miller nekter å gjøre comeback sin aller mest berømte rolle som Michael Scofield i actiondramaet «Prison Break».

Ikke bare det – den homofile skuespilleren har heller ikke tenkt å figurere som hetero hverken på film eller TV igjen.

I et langt innlegg på Instagram, der han tar et oppgjør med hetsende kommentarer fra homofobe, skriver 48-åringen:

«Hvem er disse folka? På min side? Hva slags bakvendtland med steinaldergamle verdier krabbet de ut av? USA?», tordner han og presiserer samtidig at han ikke er bekymret på egne vegne.

Posten er ledsaget av kun et hvitt bilde, eller «blanke ark», som man kan tenke er symbolikken.

«Jeg nekter å bli mobbet her Jeg har for mye makt. «Slett. Blokker. Deaktiver» osv.». Men jeg ser svært alvorlig på muligheten om at skeive barn besøker denne siden min, mennesker som kanskje nettopp er kommet ut av skapet eller leker med tanken på det ... Jeg vil ikke la dem bli presentert for denne dritten», skriver Miller.

Han sier at han derfor nok kommer til å stenge muligheten for å kommentere under postene hans i fremtiden.

Helt ferdig

Han går så over til å avkrefte spekulasjoner om at han kan komme til å dukke opp i nye sesonger av «Prison Break. Hit-serien rundet av i 2009, etter fire sesonger, men gjorde comeback med sesong fem i 2017.

I disse dager snakkes det om en sjette runde. I så fall blir det uten Wentworth i rollen som hovedpersonen.

«Jeg er ute. Av PB. Og det er offisielt».

Han forklarer at den beslutningen ikke direkte har noe å gjøre med hva som rører seg i sosiale medier, selv om det likevel er relatert til det.

«Jeg vil ikke lenger spille streite rollefigurer. Deres historier er allerede blitt fortalt (og fortalt)», skriver han.

«Så ikke noe mer Michael», sier han og beklager til de av tilhengerne som blir skuffet over å høre nettopp det.

Han koster på seg et lite stikk også til disse:

«Så beklager, hvis du er opprørt fordi du forelsket deg i en fiktiv, heterofil mann spilt av en ekte homofil.»

Miller sto selv frem med legningen i 2013 – da 41 år gammel.

TV-stjernen har over 2,2 millioner følgere på Instagram. I skrivende stund har over 24.000 postet kommentarer under innlegget, mens over 240 har trykket «liker».

De senere år har Miller hatt roller i flere TV-serier, som «House», «Law & Order», «Young Justice», «The Flash» og «Batwoman»–samt filmen «The Loft». Miller livnærer seg i tillegg som manusskribent.

Publisert: 10.11.20 kl. 15:07

