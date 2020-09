KJENDISPAR: Cathrine Montero Moen og Gaute Grøtta Grav, her som nyforlovet i sommer. Foto: PRIVAT, @cathrinemontero

Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen røper kjønnet på babyen

Tre uker før termin betror Gaute Grøtta Grav (41) og Cathrine Montero Moen (30) at de venter en gutt – og deler tanker rundt innspurten og fødselen.

På sin private Instagram postet den vordende førstegangsmammaen torsdag en serie klipp der det kunne høres ut som hun sa at «nå kan hun komme».

Men det stemmer ikke.

– Nei, du bommet på kjønnet, sier Gaute når VG tar kontakt.

De hadde opprinnelig tenkt å holde kjønnet hemmelig for offentligheten til fødselen var over, men gir opp det nå.

– Cathrine ble overrasket med babyshower for et par uker siden, og både bilder og video som ble postet derfra hadde gjennomgående blått tema. Nå skal det sies at blått er Cathrines favorittfarge, men i en slik setting skjønte nok mange at det er en gutt på vei, mener Gaute.

Venter med navn

Hva sønnen skal hete, er ikke bestemt. Men de har noen favorittnavn klare.

– Vi er enige om at vi gjerne vil se denne gutten først, og så bestemme oss for hvilket navn vi mener passer best, ganske raskt etter fødselen, sier Gaute.

Graviditeten har vært «som en lek» så langt.

– Det er først nå i niende måned jeg har fått noen «symptomer» på graviditet, som litt hovne føtter. Jeg har ikke så mye å klage på sammenlignet med mange andre gravide.

Emosjonell

Men nå er det knappe tre uker til termin, og Cathrine begynner å bli lei.

– Nå når det nærmer seg slutten, virker det som at sekundviseren helt har sluttet å gå. Det å knyte skolissen er et ork, magen er i veien hele tiden.

Gaute postet dette bildet på sin Instagram for en uke siden (artikkelen fortsetter under):

HØYGRAVID: «Nå er det ikke lenge til vi endelig blir foreldre sammen – og det blir helt fantastisk», skrev Gaute under bildet av kjæresten, som han mener er «helt rå». Foto: PRIVAT, @gautegg

Og noen ganger tar følelsene overhånd, som da de skulle til en klatrepark forrige helg, og Cathrine hadde planlagt både å klatre og suse mellom trærne i zipline.

– Da vi kom dit, og jeg skjønte det ikke var lov som gravid, bare gikk jeg min vei og begynte å gråte. Jeg må le av det nå, jeg er skikkelig hormonell og emosjonell, sier Cathrine.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPENT: Cathrine tror hun kommer til å bli en følsom mor med masse kjærlighet og omsorg. – Der jeg kommer fra har gavmildhet, høflighet og det å vise takknemlighet alltid vært viktig, og dette er verdier jeg har lyst til å bringe videre. Foto: PRIVAT, @cathrinemontero

Gaute møtte Cathrine, blant annet kjent fra «Robinsonekspedisjonen» i 2011, da de begge jobbet med «Farmen kjendis» i 2016. Han foran og hun bak kamera. Året etter bekreftet Gaute at han hadde fått seg kjæreste, men det skulle gå enda et år før de sto åpent frem som par.

I mai kom nyheten om at de to venter sitt første barn sammen. Gaute har i tillegg to døtre fra ekteskapet med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes (40).

– Det er en gave å være far til to så flotte jenter. At det nå kommer en gutt, blir spennende og nytt for oss alle. Vi gleder oss veldig, sier Gaute.

Cathrine er glad for at det er liten gutt hun har i magen.

– Både fordi Gaute har to jenter fra før, og fordi jeg føler at jeg kler å være en guttemamma.

På Instagram har Cathrine postet bilder og glimt fra daglige og flere kilometerlange turer alene med hunden deres, Milo.

– Hva hvis fødselen plutselig starter?

– Jeg gikk opp til Rampestreken på Åndalsnes i dag, og det gikk helt fint. Det hadde jo vært rått om vannet hadde gått på en fjelltopp. Jeg ser det for meg – vannet går, jeg begynner å le fordi jeg tror jeg tisser på meg, men så forstår jeg hva som er i gang. Luftambulansen kommer, gutten i magen vil ut raskt –- jeg føder i helikopteret, fleiper Cathrine før hun forsikrer at hun skal ta det litt roligere de siste dagene før termin – og holde seg nær Ullevål sykehus.

Vil føde i vann

Cathrine har bestemt seg for å føde i badekar.

– Jeg gleder meg skikkelig og tror det blir en helt rå opplevelse. Jordmor har spurt om hva som er viktig for meg under en fødsel. Jeg svarte at jeg håper det er rom for humor og latter, sier Cathrine.

Coronaregler

De har vært spente på i hvilken grad coronatiltakene vil tillate Gaute å være involvert under selve fødselen. Om ikke smittesituasjonen blir mye verre de neste ukene, blir han med på både fødsel og to barseldøgn.

– Men ingen av oss får gå små ærend ut av sykehuset. Har man først sjekket inn, kan man først gå ut når man drar derfra. Og vi får ikke lov til å ta imot besøk. Sammenlignet med fedre som knapt har fått være med på fødsler i vinter, synes vi dette er en kjempegod løsning, sier Gaute.

Bryllup på vent

I juni i år gikk Gaute ned på kne og fridde – på kjærestens 30-årsdag. Da hadde det gått fire måneder siden nyheten kom om at Gaute ga seg som programleder for «Farmen» etter ti år.

– Hadde det ikke vært for coronasituasjonen, hadde invitasjoner til bryllup vært sendt ut for lengst. Vi ser på noen alternativer neste høst, men vi vil vente med bryllup til vi er sikre på at gjestene kan hoppe og danse fritt, uten å måtte holde en meters avstand eller ha andre begrensninger.

Gaute og Cathrine har den siste tiden vært aktuelle med egen serie på Facebook og YouTube, «Ferieperler», der de har reist med bobil rundt i Norge. Den mest sette episoden har 319.000 seere, og nå planlegger de vinterversjon.

– Programmene våre er rettet mot familier også, så det å ha med barn på opptak i vinter, blir topp, mener paret.

