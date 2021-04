BLID: Ronny Brede Aase, smittende blid. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Et feitt liv»: Lett å være tung

Veldig blid og passende lett dokumentarserie om å omfavne sin egenvekt.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Et feitt liv»

Norsk dokumentarunderholdningserie i fem deler.

Programleder: Ronny Brede Aase

Manus: Nora Bryde Gjertsen

Regi: Chris Veløy / Rune Kjær Valberg

Premiere på NRK TV tirsdag 20. april

Ronny Brede Aase er utvilsomt Medie-Norges blideste mann. Han har også en fysisk alder på 89, selv om passet sier at han er 34. Vektnålen hans stopper på nesten like mange kilo over 100 som han er år. Han lever et liv fylt av glede, basert på digg mat og drikke som han stapper inn i munnen.

Helst burger, øl og taco.

Samtidig har han altså jobbet 13 år i NRK uten en eneste sykedag. Så hvor usunn kan han egentlig være?

I motsetning til andre, primært omgivelsene, trakter ikke Aase etter å være tynn. Han elsker livet der den eneste sixpacken man kjemper for er den som er i kjøleskapet. «Et feitt liv» handler sånn sett ikke om å slanke seg, men heller ikke om å feire det tjukke. Det handler om å omfavne den man er.

Den tidligere P3-programlederen har ikke noe ønske om å se bra ut. Han har lyst til å fungere. Og leve lenge.

MINDRE BLID: Tuva Feldman, samboer til Ronny Brede Aase, litt mindre smittende blid. Foto: NRK

Som han sier det selv: Er det ikke på tide at en tykk fyr får lage et TV-program om helse?

Der er vi også inne på denne dokumentarseriens eneste problem: Ikke at tjukke folk får lage helseprogrammer, men at nok en fast NRK-ansatt får lage et TV-program om seg selv og sine medievenner. Så lenge man tenker at det er helt greit at primærreferansen for kropp er Ronnys bestevenn og svirebror Niklas Baarli, og at Live Nelvik dukker opp med velmente råd her og der, går det egentlig greit det også.

Aase sin tilnærming er den samme som kokeboken/selvbiografien hans fra i fjor høst: Det er viktigere å finne det gode livet enn det sunne livet. På reisen dit oppdager han at han er hakket mer overvektig enn han trodde.

Etter noen mislykkede forsøk med vektklubb-app og PT-regime finner han trygghet i at et vekttap ikke handler om trening og slankekurer, men livsstilsendring. Der det er lov å kose seg.

UKOSELIG BLID: Harald Eia, streng – og full av ukoselig statistikk. Foto: NRK

I løpet av de tre første episodene er vinklingene greit forskningsbaserte, via blant annet Harald Eias ukoselige statistikk på NRKs printerrom og Ingrid Spilde i forskning.no sine nøkterne bevis på at konsumet av usunn mat faktisk har gått ned i befolkningen siden åttitallet. Men også NTNU-dokumentasjon som viser at den norske snitt-BMIen er på vei oppover.

Det blir i så måte ikke et program om å være mest mulig sunn, men å være mest mulig fornøyd med seg selv, i egen kropp.

Ved flere tilfeller finner Aase dokumentasjon på at «sunt sinn i en sunn kropp» ikke nødvendigvis innebærer veltrent og slank. Men at man vel så gjerne kan hylle godt humør og livsglede. Faktisk er det ikke slik at de med lavest mulig BMI lever lenger.

Eller som treningspåvirker Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand forteller Aase i garasjetreningsrommet sitt: «Jeg er ikke lykkeligere fordi jeg er slank. Utseende speiler ikke hvordan man har det inni seg.». Aase konkluderer med at de to kroppsidealmessig er på helt forskjellig sted. Men likevel er enige.

Slik blir «Et feitt liv» noe så behagelig som et personlig program om kropp, kilo og kalorier. Uten all den påtatte skamfølelsen som gjerne følger med.

Det er overraskende fett.

Anmelderen har sett tre episoder.