SLUTT: Désirée DaCosta og Blair Underwood på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen i Los Angeles i 2019. Foto: Evan Agostini / Invision

Blair Underwood skilles fra kona etter 27 år

Film- og TV-stjernen Blair Underwood (56) og Désirée DaCosta (56) har gått fra hverandre.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter paret i en felles uttalelse på Instagram.

«Etter å ha tenkt svært nøye, bedt mange bønner og lagt inn mye innsats, både hver for oss og sammen, har vi bestemt å avslutte ekteskapet vi inngikk for 27 år siden», heter det i kunngjøringen.

De beskriver sin historie som «en vakker reise» og deler varme ord om sine tre barn på 19, 22 og 24 år.

«Barna er vår allere største stolthet. Tre sjeler som Gud har velsignet oss med», skriver eksparet og forsikrer at de fortsatt vil sette barnas beste foran alt annet.

I pressemeldingen bedyres det at Underwood, kjent fra blant annet «L.A. Law», «In Treatment», «Sex og singelliv» og «When They See Us», og DaCosta har svært stor respekt og beundring for hverandre.

Fortsatt omtaler de hverandre som bestevenner, samtidig som de melder at de nå starter et nytt kapittel i livet, hver for seg.

Til slutt takker de fansen for all støtte – samt ber om respekt for privatlivets fred når de går gjennom denne «forandringsfasen».

Underwood, som har 227.000 følgere på Instagram, har stengt muligheten for å kommentere under posten.

Den Emmy-belønnede skuespilleren er også kjent for blant annet «Dear White People» og «Quantico».

På filmnettstedet IMDb står det at Underwood i disse dager holder på med innspillingen av et prosjekt med tittelen «Viral».

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: