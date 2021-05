KLAR: Den norske artisten er klar for å kjempe i finalen når VG møter han på Ahoy-arena i Rotterdam. Foto: SANDER KONING / POOL / ANP POOL

TIX før Eurovision-finalen: − Vet ikke hva jeg kommer til å finne på

ROTTERDAM (VG) Andreas «TIX» Haukeland (28) er klar for å kjempe i finalen av Eurovision Song Contest 2021. Han røper noen mulige endringer i sceneshowet.

Publisert: Nå nettopp

Siden den første semifinalen, hvor TIX var den første til å bli kvalifisert til finalen, har artisten klargjort seg til lørdagens finale i Rotterdam.

Sist pressekonferanse fortalte TIX om en plan han skal ha begynt på i 2016, og som han nå er i ferd med å fullføre.

Han ønsket ikke å røpe planen. Likevel dropper han nå noen hint, om hva som kan skje når han fremfører sangen sin «Fallen Angel» for millioner av TV-seere lørdag kveld.

– Gjør du flere endinger enn det vi har sett de siste dagene?

– Vi får egentlig se. Plutselig skjer det ett eller annet. Skulle gjerne sagt at dere kan vente dere å bli overrasket, men det vet jeg ikke ennå. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å finne på, sier han til VG.

– Et finaleshow som betyr mye for mange

TIX vakte oppsikt da han valgte å ta av seg solbrillene under sin fremføring i semifinalen, noen han tidligere ikke hadde gjort. På pressekonferansen etterpå fortalte han at det var nødvendig å ta av brillene for å vise den svakheten han har.

– Hva kan vi vente oss i finalen?

– Jeg tar det litt på «feelingen», men det viktigste for meg nå er å gjøre unna et finaleshow som betyr mye for mange der ute. Så er resultatet litt sånn «gøy å komme høyest mulig». Plasseringen er ikke så nøye, med mindre vi kommer på førsteplass.

På fredagens første generalprøve hadde han de ikoniske solbrillene av under opptreden. Hør TIX forklare hvorfor i videoen under:

Under Eurovision har TIX jobbet for å spre budskapet bak låten, som blant annet er om det å følge seg annerledes. Han har vært åpen om at han har Tourettes syndrom som gjør at han får tics, hurtige og ufrivillige bevegelser.

– Jeg er litt nervøs for at jeg ikke skal klarer å slappe av før jeg skal på scenen og at ticsene blir for ille. Det kan fort skje, sier han.

26 land skal opptre og kjempe om å vinne Eurovision Song Contes 2021 lørdag 22. mai. TIX spiller i andre halvdel av tv-sendingen som bidrag nummer 22.

