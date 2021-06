KANSELLERT: Paradise Hotell Sverige er tatt av luften på grunn av beskyldninger om overgrep. Foto: Montasje: Nent Group Sverige

Kritisk til reality-casting etter voldstiltale: − Bekymret for deltagerne

En deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for vold. Psykolog Rolf Lindgren mener TV-selskapene ikke gjør nok for å luke ut personer med et kriminelt rulleblad.

Av Oda Elise Svelstad

– Man bør gjøre noe med kompetansen i sånne programmer slik at man unngår å caste personer som ikke har godt av det, sier psykolog Rolf Lindgren.

I forrige uke kunne VG avsløre at en deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for vold. TV-selskapet var ikke kjent med dette på forhånd. Hendelsen skjedde i 2020, og rettssaken går mest sannsynlig i høst.

Også årets sesong av svenske «Paradise Hotel» har vært i hardt vær. Den ble stoppet etter at to av deltagerne kom med beskyldninger om overgrep under innspillingen. Saken er politianmeldt og sesongen er fjernet.

KRITISK: Psykolog Rolf Lindgren mener norske realityprogram er for dårlige til å caste deltagere. Foto: Privat

– Jeg tror en god del av de menneskene som er med i sånne programmer ikke har forutsetning i å forstå hvordan det kan påvirke dem i ettertid. Dette er mennesker som er ute etter å få et kick. Da er det ingen overraskelse at mange av dem har dårlig impulskontroll eller har et kriminelt rulleblad, sier Lindgren.

Han har 25 års erfaring med personlighetstesting, og har flere ganger tidligere uttalt seg kritisk til castingen av reality-program.

– En dramatisk kompetanseheving ville ha vært en god idé. Jeg er bekymret for deltagerne, spesielt dem som ikke har godt av medieoppmerksomhet.

TV 2: – Tillitsbasert

VG har vært i kontakt med de største kanalene i Norge, nemlig NRK, TV 2, Discovery og Nent. Nent ville ikke kommentere denne saken.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, forteller at casting-teamet deres består av erfarne og profesjonelle folk. I tillegg spør de alltid deltagerne om bakgrunnen deres.

– Deltagerne blir spurt om de har ting på rullebladet som vi bør vite om. Vi har ikke mulighet til å sjekke vandel. Derfor er vi avhengig av at de snakker sant, sier han.

ØNSKER POLITIATTEST: Jan Petter Dahl, pressesjef i TV 2 forteller at de skulle ønske de hadde anledning til å sjekke vandelen på deltagerne. Foto: Espen Solli

Dahl forteller at det har dukket opp informasjon om deltagerne i ettertid som ikke er forenlig med kanalens retningslinjer.

– Det har fått konsekvenser, understreker Dahl.

– Skulle dere ønske at dere hadde lov til å be om politiattest?

– Vi skulle gjerne hatt anledning til det. Sånn er det ikke nå, derfor blir dette tillitsbasert, sier han.

TV-husene: Ønske om politiattest

Han får støtte av Ola-Magnus Svihus, kommunikasjonsrådgiver i Discovery. Svihus informerer om at TV-husene i flere omganger har forsøkt å få lov til å ta ut en vandelsattest.

– Det ville ha eliminert disse problemene, da vi ikke ønsker å ha voldsdømte på TV, både av hensyn til produksjonen og eventuelle ofre, sier han.

Det er bare noen få institusjoner og arbeidsgivere som kan kreve politiattest. Dette gjelder spesielt ved ansettelser av omsorgsarbeidere, lærere eller andre som jobber med barn og unge.

NRK Super er blant dem som kan kreve vandelsattest fra de ansatte, og som også har det som regel.

– Jeg synes det er viktigere at vi har dette kravet unikt i produksjoner som har med barn å gjøre. Så får vi som kringkastere gjøre en skikkelig prosess for å fange opp personer som ikke er skikket til å være på TV, sier Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK.

ETIKK: Per Arne Kalbakk er etikkredaktør i NRK, og mener det er riktig å bestrebe god kompetanse i castingen. Foto: Anne Liv Ekroll / Digitalkamera

Mener programmene burde luket ut flere

Rolf Lindgren mener flere deltagere kunne vært luket ut tidligere i castingprosessen til realityseriene.

– Men det er ikke sikkert programansvarlige vil det, sier Lindgren.

– Tror du casting-redaksjonene gjør det med vilje for å skape god TV?

– Ja, selvfølgelig tror jeg det. Det er problematisk fordi det betyr at de ikke ivaretar deltagerne godt nok, svarer han.

Discovery: - Flere runder med psykolog

TV 2, NRK og Discovery kjenner seg ikke igjen i den påstanden.

– Deltagerne går gjennom fem castingintervjuer, i tillegg til flere runder med psykolog. Dette er tilrettelagt slik at vi skal vite nok om dem for å kunne vurdere om de er egnet i programmet eller ikke, understreker Svihus.

Han er også uenig med Lindgren om at det er kompetansen det er noe galt med.

– Innenfor de rammene som faktisk er tillatt, er kompetansen god nok, sier Svihus.