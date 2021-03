DANSEKLARE: Häggkvist og danseinstruktør Tobias Karlsson på tirsdagens pressetreff. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola før dansepremieren: − Ikke i toppform

Selv om Carola Häggkvist (54) sliter med et kne, lover hun å gi jernet i svenske «Skal vi danse» lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Etter å ha takket nei i årevis, valgte den svenske sangdronningen å si ja da hun i år fikk spørsmål om å bli med i «Let’s dance», som programmet heter i Sverige.

– Dette er min treningscamp. Jeg elsker å danse og har alltid gjort det, sier hun til Aftonbladet før helgens premiere på TV 4.

De siste månedene har 54-åringen ligget i hardtrening med proffdanser Tobias Karlsson (43). Alle som følger Carola på Instagram har fått et nært innblikk i oppladningen.

Carola har lenge slitt med et vondt kne etter at hun røk leddbåndet under «Så mycket bättre (Hver gang vi møtes)» i 2014. Hun må jobbe for å hindre at det skal bremse henne.

– Jeg har en sykkel på hotellrommet, og en lasermaskin. I tillegg har jeg en massasjepistol for musklene. Og så har jeg Tobbe, sier hun til avisen om dansetreneren som også har svingt seg med Cecilie Skog og Triana Iglesias i «Skal vi danse» på TV 2.

Gjennom den intense dansetreningen har Carola også fått kjenne på andre skrøpeligheter. Men hun har en sterk vilje.

– Selv om jeg ikke er i toppform, så får jeg by på meg selv som den jeg er i dag. Jeg skal gjøre mitt beste, med litt skader og noen ekstra kilo, sier artistveteranen.

GODE VENNER: Tobias Karlsson og Carola. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola betrakter dansekonkurransen som en helsereise. Hun er blitt ekstra bevisst på viktigheten av å ta vare på kroppen. Dessuten håper hun med dette å bli enda bedre rustet til å komme tilbake på konsertarenaen senere.

Men selv om kneskaden er bedre nå, setter den visse begrensninger. Carola forteller at hun må teiper kneet. Hun er imidlertid ikke redd for at skaden skal hemme henne når det gjelder.

– Hvis jeg gjør ting riktig nå, og tar vare på meg selv, så kanskje jeg kommer styrket ut. Det er en balansegang, som i livet for øvrig. Man kan ikke tenke at man skal være helt hundre prosent, for da må man vente lenge.