VIL HA FOKUS PÅ FLOYD: «Gi meg siktelsen og la oss få fokuset tilbake på George Floyd og Black Lives Matter», sa Jake Paul da han ble kjent siktelsen. Foto: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dropper tiltale mot bokser og Youtuber

Jake Paul blir likevel ikke tiltalt for å ha gått inn i et kjøpesenter som ble plyndret etter drapet på George Floyd i 2020.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det melder TMZ torsdag kveld.

Påtalemyndigheten i Arizona opplyser til TMZ at de kommer ikke til å sette Jake Paul, kjent bokser og Youtuber under tiltale for å ha vært til stede under plyndringer av kjøpesenteret 30. mai 2020.

I en video fra den samme dagen, som viser plyndringen av kjøpesenteret Scottsdale Fashion Square Mall, ser man Paul (23) se på at folk bryter seg inn i kjøpesenteret, ifølge NBC News.

Bakgrunnen for siktelsen er at i et senere opptak så det ut til at Paul er på innsiden av kjøpesenteret etter stengetid, ifølge en pressemelding fra politiet i Scottsdale den gang.

«Gi meg siktelsen og la oss få fokuset tilbake på George Floyd og Black Lives Matter», sa Paul da han ble kjent siktelsen.

I forbindelse med etterforskningen mot Jake Paul tok også flere FBI agenter seg inn i youtuberens villa i Calabasas i California. Flere skytevåpen skal ha blitt konfiskert.

Jake Pauls advokater har denne kommentaren til å påtalemyndigheten ikke tiltaler deres klient.

– Vi er glade for at påtalemyndigheten har kommet den konklusjonen at det ikke er grunnlag for å reise tiltale, sier David Chesnoff og Richard Schonfeld til TMZ.

Jake Paul har sammen med broren Logan blitt store på YouTube. Jake har mer enn 20 million følgere.