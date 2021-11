HAN ER LITT MED: Joe Excotic sitter fremdeles fengsel i sesong 2 av «Tiger King». Her er et bilde fra andre tider.

TV-anmeldelse «Tiger King» sesong 2: Skinnfellenes konge

Akkurat ikke det vi trenger akkurat nå.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Tiger King» Sesong 2

Amerikansk dokumentarserie i fem deler

Med: Joseph Maldonado-Passage, Carol Baskin m.fl.

Alle episodene tilgjengelig på Netflix fra onsdag 17. november

Fenomenet «Tiger King» traff så presist på den globale pandeminedstengingen at selv de mest lettbevandrede i konspirasjonsteorier må ha begynt å lure: Har Netflix-sjef Reed Hastings gjort alvor av sin ofte siterte påstand om at Netflix’ eneste konkurrent er søvn – og at de vinner?

Nei.

Vi har med et solid «på rett sted til rett tid»-fenomen å gjøre. Den bisarre opprullingen av forholdet mellom dyrehageeier Joseph Maldonado-Passage, eller Joe Exotic som han kaller seg, og storkattenes bestevenninne Carol Baskin hadde virket vanvittig i en roman. Virkeligheten er som kjent alltid mye verre.

Idet sesong én rundet av satt Joe Exotic i fengsel. Dømt for å ha planlagt å drepe Baskin. I etterkant har Baskin blant annet vært med i en Louis Theroux-dokumenter og danset til tre aproposlåter med kattetema i amerikansk «Skal vi danse».

Joe Exotic er i etterkant mest kjent for å ikke ha blitt benådet av Donald Trump.

I tillegg til at han sliter med kreft. Der burde fortellingen stoppet.

HUN ER IKKE MED: Carol Baskin ville ikke stille opp til «Tiger King» sesong 2. Så derfor brukte Netflix gamle opptak i stedet.

I stedet har Netflix og dokumentarteamet skvist ut fem episoder til. De har virkelig skvist hardt. Vi snakker majonestube på aller siste innpust.

Andre sesong av «Tiger King» er utilslørt selvskryt av fenomenet som sådan, litt tidligere historie, før det hele skeier rett over i en forvirret familie som fremdeles søker forklaringen på hva som skjedde med far Don Lewis, Carole Baskins eksmann, 24 år etter at han forsvant.

Det gir en del journalistiske utfordringer. Carol Baskin og Howard, hennes nåværende mann har nektet å være med. Dokumentarskaperne har tatt en «Tilbake til Fremtiden 2» og klippet sammen diverse restopptak og annet tilgjengelig materiell for å få det til å fremstå som om de faktisk bidrar.

Joe Exotic får rope ut all verdens udokumenterte påstander over en dårlig linje fra fengselet sitt. Der vi primært ser sinte øyne og en velkjent sveis.

HAN ER MYE MED: Hvordan egentlig Jeff Lowe driver dyreparken på egen hånd er en sentral del av handlingen.

Som Netflix sin håpløse oppfølging av en annen suksess-dokumentar, «Making a Murderer» søker «Tiger King 2» kun svaret på spørsmålet om hva som skjedde etterpå.

Svaret er «fint lite». Utover at Jeff Lowe vil utforske det hittil ukjente konseptet «Dyrepark med innlagt strippeklubb».

I stedet kommer nye karakterer: John Philips, mediekåt advokat. Privatdetektiv med hobbykompetanse, Ripper Jack Smith (ja, han kaller seg det). Og Troy Griffin. I følge seg selv en kristen, klarsynt, empatisk og synsk etterforsker. Har funnet flere lik. Kan løse mord bare ved å se et bilde av den døde.

Ingen av dem finner egentlig ut noe konkret om hverken det ene eller det andre. Eller som Ripper Jack selv oppsummerer: «Vi har ingen ny informasjon. Og disse døtrene vil så gjerne ha svar.»

Ja, det vil vi seere også ha. Eller i alle fall innhold. Dette er drøye 200 minutter av livet ditt (1800 minutter i katteliv) du egentlig ikke får igjen. Hvis du da ikke vil mimre om hvor kjekt det var å være i lockdown.

Det kan godt være det kommer andre muligheter til det.