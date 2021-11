Klart for mer av «Førstegangstjenesten»: − Hodet mitt fikk løpe løpsk

MAJORSTUEN (VG) Herman Flesvig avslører at han fikk grisebank av skuespillerkollega Aksel Hennie under innspillingen av «Førstegangstjenesten» sesong to.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag er det premiere på andre sesong av NRK-suksessen «Førstegangstjenesten». I den anledning møtte vi serieskaper og skuespiller Herman Flesvig (29) på den røde løperen.

Han forteller at han kjenner litt på nervene før premieren.

– Man kjenner på nervene ja, det er helt klart. Det er så fine folk her, så det tror jeg kommer til å gå veldig bra.

PREMIEREKLAR: Herman Flesvig (29) før premieren på «Førstegangstjenesten» sesong to.

– Slåss litt med Aksel

Skuespiller Aksel Hennie, som er med i den nye sesongen av serien, skryter av 29-åringen på den røde løperen.

– Det her er et sånt kjærlighetsprosjekt fra Herman. Det er glede fra A til Å, sier Hennie om de kommende episodene.

Flesvig svarer at Hennie er «crazy».

– Jeg har slåss litt med Aksel, og det burde jeg aldri sagt at jeg skulle være med på. For jeg fikk grisejuling, ler han.

Se hele intervjuet her. Saken fortsetter under videoen:

– Det kommer til å bli gøy

Kjendisene møttes til førpremiere på Colosseum kino i Oslo torsdag kveld. Flesvig avslører flere detaljer om den kommende sesongen.

– Alt det vi ikke fikk med i forrige sesong har vi klart å få med nå. Det surrealistiske hodet mitt fikk løpe løpsk. Så jeg tror det kommer til å bli gøy.

– Er det noe du kan avsløre fra handlingen i den nye sesongen?

– Det er litt lenger denne gangen, det er litt mer «story» enn forrige gang. Men jeg tror absolutt at hvis du likte forrige sesong så liker du dette og, tenker jeg, sier Flesvig.

Han mener det er vanskelig å sammenligne sesongene opp mot hverandre.

– Det er alltid vanskelig å sammenligne, fordi når man tenker på forrige sesong så tenker man bare høydepunkter. Jeg tror vi er inne på mye av det samme, sier han.

FESTKLARE: Deler av produksjonen bak den nye sesongen av «Førstegangstjenesten».

Har nye TV-prosjekter på gang

Dette blir den siste sesongen av den populære serien, men Flesvig har planene klare for tiden som kommer.

Fra før av er det kjent at Herman Flesvig og Mikkel Niva har meldt overgang fra NRK til Schibsted, som eier VG.

– Nå blir det å begynne å jobbe i Schibsted da. Også er det nye prosjekter i gang. Jeg begynner allerede en ny innspilling til våren.

– TV? Kan du si noe om det?

– TV, ja. Det er skuespill det og, så tror det blir bra jeg.

Til NRK sier Flesvig at kjæresten har vært viktig for ham i denne hektiske perioden. Det ønsker han ikke si noe mer om på det røde teppet.

– Privatlivet holder jeg pent utenfor.

Niva: Henger med som støttekontakt

Mikkel Niva har vært med på store deler av produksjonsprosessen, og sier han selv er litt usikker på hvorfor han er der.

– Jeg har jo fått være med å skrive manus og hele pakken der. Og jeg er usikker på om jeg egentlig har noen skills. Eller om jeg bare er hentet inn for å si til Herman at han er flink, pen og veldig kjekk og sånt, sier Niva og ler.

– Det Herman ikke vet er jo at jeg er halvparten betalt fra NRK, og halvparten fra NAV, for å henge med han som støttekontakt.

Han avslører at det er mange intime scener, og at Flesvigs karakter Tanja Laila og Mikkel utveksler noe romantikk.

– Er vi egentlig skuespillere nå, eller er vi bare venner som er veldig glade i hverandre. Det er veldig usikkert, sier han.

– Vi har blitt gode venner

Herman Flesvig startet karrieren sin ved å parodiere kjendiser på sosiale medier, og Aksel Hennie virket å være en av hans favoritter å etterligne.

Hennie kommenterer at de er blitt gode venner i senere tid.

– En av de første tingene jeg gjorde etter å ha sett det første parodien på meg var å sende Herman en melding der jeg skrev at «du kan komme så langt du bare vil». Potensialet hans er ikke i nærheten av å være nådd. Han er skinnende talentfull kunstner, sier Hennie.

Han legger til at det var vanskelig å holde masken til tider.

– De folkene som filmer er en familie. Så jeg har hatt det bare kjempegøy. Det vanskeligste har vært å prøve å holde masken, og få gjort jobben sin. For det er såpass mye gøy som skjer. Hva Herman gjør, men også hva alle de sinnssyke karakterene hans finner på.

– Er dette starten på et vennskap?

– Vi har blitt gode venner. Og er veldig glade i å jobbe sammen. Forstår hverandre både foran og bak kamera. Så da er det helt naturlig at man tenker det, avslutter Hennie.

– Jeg er først og fremst veldig glad da. Takknemlig for at jeg får være med på det. Herman er en nydelig fyr, sier han.

– Han er galere

Kristoffer Hivju er også å se i den nye sesongen. Han dukket opp på den røde løperen med familien sin. Han synes det er stas å være med i den nye sesongen.

– Veldig gøy. Han er et vilt dyr, jeg er et vilt dyr. Da blir det dyrehage.

– Han har jo sagt at du er gal til NRK?

– Jeg kan copy-paste det, og si at han er galere. Det som er gøy med Flesvig er at når han gjør en tagning kommer det alltid noe nytt. Han improviserer ekstremt mye, og det blir man jo med på. Så man vet aldri hva som kommer, og da blir det levende sier han.