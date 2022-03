GODT TATT VARE PÅ: Tommy Rustad bodde på småbruket i underkant av 14 dager. Han er godt fornøyd med måten de ble tatt vare på. Her blir det gjort i stand til grilling i strandkanten.

Se bildene: Slik var livet for de utslåtte deltagerne i «Mesternes mester»

En etter en ble de slått ut og måtte forlate det luksuriøse «Mesternes mester»-huset i Blindleia. Men livet på utsiden av TV-konkurransen var heller ikke så ille.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

For selv om de ble innlosjert på et bortgjemt småbruk ble de traktert med tre rettes middag hver dag.

– Og den ble laget av en gourmetkokk – og det var på høyt nivå, sier Tommy Rustad til VG.

Fredag kveld er det duket for finale i TV-konkurransen, hvor Øystein «Pølsa» Pettersen, Bjørn Einar Romøren og Nils Jakob Hoff kjemper om seieren. Men den tidligere rallykjøreren Tommy Rustad var den første som ble slått av «Mesternes mester».

– Produksjonen var opptatt av at vi ikke bare skulle bli «stuet» bort etter at vi gikk ut. Jeg ble kjørt fra nattest og til et hotell, hvor jeg bodde et døgn før Linka ble slått ut. Deretter ble hun og jeg kjørt sammen ut til småbruket, fortsetter Rustad.

Han forteller at det gikk to døgn mellom hver gang det kom en ny utslått deltager til småbruket.

SMÅBRUK: Hit flyttet de utslåtte – et hus fra 1800-tallet som ligger isolert til utenfor Kristiansand.

– Vi som var der allerede var jo glade for at det kom flere etter hvert. Men de som ble slått ut var kanskje ikke like glade som oss andre. Så vi bestemte oss for å ta dem godt imot.

Tommy forteller at de til enhver tid visste hvordan det gikk med de andre. Teamet bak «Mesternes mester» hadde opprettet en lukket gruppe på WhatsApp hvor man til enhver tid kunne holde seg oppdatert om hvordan det gikk i de forskjellige konkurransene.

forrige



fullskjerm neste FORNØYDE: Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Nadya Khamitskaya Andersen og Ida Njåtun va godt fornøyd med serveringen. 1 av 3 Foto: Privat

– Det var godt å se igjen både Linka, Nadya, Ida og Tommy. De sto på utsiden av huset sent på kvelden og ventet på meg. Helt nydelige mennesker alle sammen. De visste jo at det var meg som var blitt slått ut. Det var godt å kjenne på fellesskapet og vi kunne debrife sammen, en veldig fin opplevelse sier Anja Hammerseng-Edin til VG.

SNART MIDDAG: Hver eneste dag de utslåtte bodde på småbruket fikk servert middag som oftest her i stuen på småbruket.

I og med at hun var den femte i rekken som ble slått ut, fikk Anja «bare» tre netter på gården.

– Vi snakket mye om alt vi hadde opplevd sammen i «Mesternes mester». Vi var ute på løpeturer. Det var godt å sitte ned og lande sammen uten å være i en konkurransesituasjon. Jeg satte stor pris på de øyeblikkene. Noen av oss delte rom, andre bodde alene, forteller Anja.

SISTE: Den siste som kom til småbruket var Madelene Rubenstein (foran).– Jeg var der bare i ti timer. Men det var en fin og livlig gjeng som møtte meg forteller Madelene. Bak fra venstre: Kjøkkensjef Tomasz Rochon ved Boen gård som sto for maten, Ida Njåtun, Anja Hammerseng-Edin, Tommy Rustad, Nadya Khamitskaya Andersen, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Dagfinn Galdal, som driver Boen gård.

Tommy legger ikke skjul på at han noen ganger følte seg som en «klump om foten» på jentene som var slått ut

– Det kjente ikke de på. Men jeg savnet en «kompis». Det var tross alt ingen av de andre gutta som ble slått ut før i finalen.

Som første som ble slått ut, anslår han at han var på småbruket i underkant av 14 dager til sammen.

MESTERNES MESTER-HUSET: Nåværende eier av deltagerhuset i «Mesternes mester» betalte 25 millioner kroner for stedet i 2018.

– For meg ble dette nesten som en ferie. Men vi ble jo litt gjemt bort. Vi måtte jo holde oss unna folk slik at ingen kunne gjette hvem som var blitt slått ut, sier Tommy.

Den siste som kom til småbruket var Madelene Rubenstein.

– Jeg var der bare i ti timer. Men det var en fin og livlig gjeng som møtte meg og jeg ble servert en tre retters gourmetmiddag. Jeg hadde inntrykk av at de hadde kost seg mye, sier hun.