Foreløpig er det 42.000 som har sett første episode av den nye Discovery-serien «UT».

– Vi har ikke klart å fange så mange seere som vi skulle ønske, sier kommunikasjonsdirektør i Warner Bros. Discovery, Hanne McBride til VG.

Hun legger derimot ikke skjul på at Discovery er «superstolte» over den nye dokumentarserien.

– Vi gleder oss over at anmelderstanden melder at dette er både viktig og av høy kvalitet, fortsetter McBride.

Over nærmere tre timer, fordelt på fire episoder, får femti norske skeive, i alle aldre, anledning til å fortelle sin historie og sine minner. VGs anmelder Tor Martin Bøe ga den nye dokumentarserien terningkast fem under tittelen «Solid skeivt perspektiv».

– En overveldende og takknemlig feiring av kjærligheten. Med et historisk perspektiv som bør være skremmende selv for dem som kan huske et godt stykke tilbake, skriver han videre.

McBride understreker at dokumentarer generelt har god levetid digitalt.

– Vi håper seertallene vil legge på seg utover våren. Dette er en viktig del av norsk historie, som jeg tror mange nordmenn ikke vet så mye om, og jeg anbefaler absolutt alle å se denne serien, når vi feirer skeivt kulturår i 2022, sier McBride.

TV-sjef Marianne Massaui i Mediacom mener dokumentarserien er «viktig-TV».

– Denne serien fortjener flere seere. Jeg håper at seertallene løfter seg gjennom strømming, sier hun.