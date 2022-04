TALKSHOW-VERT: James Corden, her på en galla i California i 2019.

James Corden forlater «The Late Late Show»

James Corden (43) takker for seg til neste år – etter åtte år i CBS-manesjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det betrodde briten i TV-sendingen torsdag, skriver CNN.

– Da jeg starte denne reisen, var det med tanke på at det skulle være nettopp det – en reise, et eventyr, sa Corden i en følelsesladet kunngjøring.

– Jeg så aldri på dette som mitt siste stoppested, forklarte han.

– Det var aldri planen at TV-showet skulle overstige sin besøkstid på noen som helst måte. Jeg må alltid elske å lage det, og om et år fra nå, mener jeg at det vil være et bra tidspunkt for meg å bevege meg videre for å se hva annet som befinner seg der ute.

Corden lover å levere sin beste sesong når han når går inn i siste etappe.

George Cheeks, president i CEO og CBS, hyller Corden og sier til CNN tok seerne med storm da han entret programmet for syv år siden.

– Vi skulle ønske at han ville bli værende, men vi er veldig stolte over at han gjorde CBS til sitt amerikanske hjem, og at samarbeidet vil vare i enda ett år, sier TV-bossen.

Ved siden av å lede «The Late Late Show» og de populære bil-karaokene «Carpool Karaoke», har han også ledet store prisutdelinger som Tony Awards og Grammy Awards. Karaokevideoene hans kan skilt med over en milliard visninger på YouTube.

Her er noen smakebiter på VGTV: