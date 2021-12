SNØ, ACTUALLY: Odin Waage og Ameli Isungset Agbota i «Julestjerna».

TV-anmeldelse «Julestjerna»: Florlett og fornøyelig

Tre timer til overs til litt TV-tullball i julestria? I så fall: Vær så god.

Av Morten Ståle Nilsen

«Julestjerna»

Norsk dramakomedie i seks episoder

Premiere på TV 2 Play fredag 3. desember, på TV 2 søndag 19. desember

Manus: Miriam Larsen, Julie Skaufel, Joachim Skage

Regi: Torstein Bjørklund og Per-Olav Sørensen

Med: Odin Waage, Ameli Isungset Agbota, Dennis Storhøi, Maja Christiansen, Abdulhakim Hassane, Håvard Bakke, Hilde Lyrån, Hanna Karine Giske, Audun Sandem, Nils-Ingvar Aadne, Lisa Tønne, Sanne Kvitnes, Talia Lorentzen, Sølje Bergman, Vivild Marie Falk Berg m.fl.

Fra teamet som ga deg «Hjem til jul» på Netflix i fjor og forfjor: Nok en kort, florlett norsk underholdningsserie med særdeles lave skuldre.

Premisset er dette: En håndfull artister skal delta i et «Stjernekamp»-aktig juleshow på TV. Fellesnevneren for de åtte er at de befinner seg i en personlig krise og/eller vil benytte seg av arenaen til å oppnå noe. Det ligger 500.000 kroner i potten. Hvem trenger ikke det?

SYNGER JULEN INN: Odin Waage i «Julestjerna».

Didrik (Waage) er en tidligere barnestjerne som åpenbart har dalt nokså kraftig i senere år. Han er blitt «glad i det bløte». «Du var så søt da du var liten!», sier en ung jente til ham i baren der han bor.

Maria (Isungset Agbota) forsvant fra rampelyset på grunn av sceneskrekk, men trenger nå penger til en operasjon for datteren Cosette (Lorentzen). Aksel (Storhøi) er «rikscrooneren» som er redusert til å underholde på kjøpesentre, og som synes å ha blitt en bitter intrigemaker som følge av ydmykelsen.

Rapperen Pushvarsel (Hassane) mener at julen har lav «street cred», men blir tvunget til å delta av sin høygravide manager og kjæreste (Falk Berg). K-La (Lyrån) er en diva med magetrøbbel. Carsten-Morten (Bakke) setter karrieren foran alt, inkludert kjæresten HC (Sandem). Sistnevnte er innspillingsleder for «Julestjerna».

OG HERRR ER KVELDENS DELTAGERE!: Håvard Bakke, Ameli Isungset Agbota, Maja Christiansen, Abdulhakim Hassane, Hanna Karine Giske, Hilde Lyrån og Dennis Storhøi (fra venstre) i «Julestjerna».

Olea (Giske) er en dyrevern-aktivist som ønsker å bruke TV-showet som plattform for hjertesaken. Kristen-popsangerinnen Filipa (Christiansen) er usikker på om hun fikser å treffe sin biologiske mor. Håkon Magnus (Aadne) er programlederen som prøver å sjekke opp Filipa.

Det er mange skuespillere i sjangeren «sett dem i andre ting» i «Julestjerna». De største stjernene anno desember 2021, er Waage og Christiansen, begge kjent fra «Rådebank».

Sistnevnte gestalter en karakter som er såpass annerledes enn den hun spiller i serien på NRK, at det tok noen minutter før undertegnede dro kjensel på henne. Waage spiller på sin side en fyr med nøyaktig den samme utstrålingen som Glenn-Tore i «Rådebank». Men han har i alle fall utstråling.

EN TORNADO AV FREKKHETER: Lisa Tønne i «Julestjerna».

Vi må bruke et avsnitt på Lisa Tønne, som spiller Didriks manager-mareritt Eileen. Tonen i «Julestjerna» – jevnt over bedagelig og humrende småmorsom – blir voldsomt høynet hver gang hun er på skjermen. Tønne fyker gjennom serien som en tornado av infame frekkheter. Øystein Røger, som forsoffen hippie-pappa, gjør også inntrykk.

«Julestjerna» er, i likhet med «Hjem til jul», en post-«Love Actually»-serie. Én del sentimentalt drama og to deler komedie, hvori det er meningen at alle skal få seg ny kjæreste til jul. Den er ikke verdensmester i noen av disiplinene, og blir svakere jo mer «seriøs» den prøver å bli.

Men vet du hva? Det gjør ikke så mye. «Julestjerna» er en bagatell som vet at den er en bagatell, og dessuten er stolt av å være det. En ett hundre prosent upretensiøs serie, med én like enkel som ærbar ambisjon: Å få deg til å koble av fra hva enn det måtte være som stresser deg i desember.

Det tipper jeg den kommer til å klare.

Anmelderen har sett fire av totalt seks episoder.

Se traileren her: