STJERNEMØTE: Agnete Saba, tidligere Johnsen, og Ella Marie Hætta Isaksen møttes for første gang i Sabas NRK-serie «Agnete bruker stemmen» i forbindelse med at Hætta Isaksen forberedte kjette-lenking i protest mot den planlagte gruvedriften i Repparfjord i Finnmark. Møtet fikk betydning for begge to.

Agnete Saba om egen TV-serie: − Endret livet mitt

I NRK-serien «Agnete bruker stemmen» føler Agnete Saba (27) at hun utnyttet stemmen mye mer enn bare å synge.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har virkelig vært en «lifechanging» opplevelse å få en slik mulighet til å presse meg selv ut i det å ta tilbake det samiske språket, forteller Saba til VG.

– Det endret livet mitt.

I serien utfordrer hun seg selv til å vende tilbake til sin samiske bakgrunn, både språkmessig og kulturelt.

– Jeg tror aldri jeg kunne ha lært meg, og turt å kjenne på alt jeg har kjent, på så kort tid, uten denne serien. Den har gjort meg enda sterkere enn før, sier hun.

les også «Stjernekamp»-vinneren lenket seg fast til gravemaskin: – Vi vant dagen i dag

«Agnete bruker stemmen» ble initiert av NRK Sápmi som et ledd i å lokke unge samer til stemmeurnene foran det kommende valget.

Regissør Biret Rávdná Eira har tidligere uttalt til NRK at «det er uvurderlig at hun (Agnete) tar rollen som en veiviser for oss unge mot valget».

Agnete Saba – tidligere Johnsen og kjent i kraft av sin rolle i The BlackSheeps, Eurovision- og «Stjernekamp»-deltager og «Skal vi danse»-vinner – valgte å ta utfordringen på strak arm.

Hun benyttet sjansen til å ta tilbake sitt morsmål, samisk, som hun hadde valgt bort til fordel for norsk i en årrekke.

les også Agnete Saba letter på sløret om kjæresten

– Det ble mye mer følelser enn jeg hadde tenkt. Jeg trodde det skulle være skumlere å prate samisk, men nå prater jeg samisk igjen med venner der vi tidligere pratet på norsk, ler Saba, som legger til at hun utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på TV-serien.

– Ja, og det er en viktig serie og tematikk å ta opp; hvor passer man inn når man har en fot i det samiske, og en fot i det norske? sier Agnete Saba.

– Jeg har hørt om besteforeldre som hadde sluttet å prate samisk, men så har deres barnebarn bestemt seg for å ta tilbake det som ble borte på veien av det samiske. Serien har ført til så mye mer enn jeg hadde trodd på forhånd.

TILBAKE I TV-FOKUS: Den siste uken har Agnete Saba igjen vært sentral på norske TV-skjermer, ikke på grunn av tidligere problemer, men for å synliggjøre samisk kultur som hun selv tar mer og mer del i.

I seriens siste episode, som ble sendt i uken som gikk, møter hun et av forbildene sine, «Stjernekamp»-vinner, artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (23).

Det viste seg å bli et møte mellom to unge kvinner med samisk bakgrunn som beundret hverandre.

– Ella Marie og jeg hadde ikke møttes før, men vi følger hverandre på Instagram. Hun har vært et stort forbilde for meg siden hun deltok i «Stjernekamp». Jeg har ofte tenkt om henne at; er det slik jeg bør være, så engasjert rundt sin samiske bakgrunn? Ella Marie er beinhard og ikke redd for å ta konflikter der jeg kan være mer konfliktsky. Hun er en viktig stemme innen samisk kultur, insisterer Agnete Saba.

les også Agnete Saba fra «Hver gang vi møtes»: – Alltid slitt med angst

Hun er fullstendig klar over at mediene de siste årene, også i forbindelse med hennes deltagelse i «Hver gang vi møtes» sist vinter, har konsentrert seg om hennes tunge depresjon som nådde sitt klimaks i forbindelse med Eurovision-opptredenen hennes i Stockholm i 2016.

Den tilstanden synes langt unna nå, både på grunn av TV-serien og møtet med Ella Marie.

les også Agnete Johnsen tilbake i rampelyset: – Må bare kaste meg ut i det

– Som offentlige personer får vi ofte henvendelser fra journalister rundt Samefolkets dag eller andre saker som handler om vårt folk, og da forventes det liksom at du kan alt, bare fordi du er same. Men Ella Marie sa til meg at det ligger en aktivisme også i det å si nei til slike henvendelser. Og det har hun helt rett i, sier Saba.

– Tror du denne serien kan bidra til at flere unge med samisk bakgrunn kommer til å stemme?

– Målet og håpet mitt er jo at flere ønsker å melde seg inn i Sametingets valgmanntall og engasjere seg til å bruke stemmen sin.