HEIA NORGE, GÅ NÅ PÅ, FLERE PIRUETTER VI VENTER PÅ: Diana Silvers (til venstre) og Kristine Frøseth i «Birds Of Paradise».

Filmanmeldelse «Birds Of Paradise»: Sex, dop og ballett

God «norsk» innsats i et ellers trett ungdomsdrama.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMA / UNGDOMSFILM

«Birds Of Paradise»

Premiere på Amazon Prime fredag 24. september

USA. 16 år. Regi: Sarah Adina Smith

Med: Diana Silvers, Kristine Frøseth, Jacqueline Bisset, Roger Barclay, Alice Dardenne

«Birds Of Paradise» – med den norskamerikanske modellen og skuespilleren Kristine Frøseth i en av de to hovedrollene – er en «ung voksen»-utgave av følgende filmer fra noenlunde nyere tid:

1. «Black Swan», Darren Aronofskys psykologiske horrorfilm, satt til et ballett-miljø, fra 2010. 2. «The Neon Demon», Nicolas Winding Refns psykologiske horrorfilm, satt til et fotomodell-miljø, fra 2016. 3. «Suspiria», Luca Guadagninos psykologiske horrorfilm, satt til et ballett-miljø, fra 2018 (igjen enn nyinnspilling av Dario Argentos original fra 1977).

De tre ovennevnte filmene har en rekke ting til felles, i tillegg til at de utspiller seg i omgivelser der unge kvinner både må konkurrere med hverandre og leve side om side. Alle er ekstremt stiliserte, og komplett og fullstendig hysteriske.

TIL SLUTT, ET TELEMARKNEDSLAG: Daniel Camargo og Diana Silvers på vingene i «Birds Of Paradise».

Sett i sammenheng med disse, som det er umulig ikke å gjøre, er «Birds Of Paradise» blodfattige saker. Man kan mene mangt om de tre nevnte forbildene, og mesterverker er de definitivt ikke, noen av dem. Men de hadde i alle fall en forrykt energi som denne helt mangler, og øyeblikk av høy camp.

«Birds Of Paradise» går innledningsvis inn for å oppnå samme type intensitet, og det tar bare seks minutter før den første catfight-en bryter ut. Det er Kate (Silvers) og Marine (Frøseth – heia Norge!) som ryker i tottene på hverandre.

Førstnevnte er på ballett-akademiet i Paris i kraft av et stipend, og er egentlig for høy og hengslete for disiplinen. Marine er på sin side datteren til den amerikanske ambassadøren i Frankrike, med en tragedie i bagasjen: Tvillingbroren hennes, Ollie, tok livet av seg for et år siden.

TUPPEN, TIL VENSTRE, OG LILLEMOR: Diana Silvers og Kristine Frøseth i «Birds Of Paradise».

De slåss, men det tar ikke lang tid før de er bestevenner som deler rom, endog seng. Vi snakker full sammensmeltning, tvilling-skjebner. De inngår en pakt om at begge skal vinne den årlige, «Idol»-aktige konkurransen om en kontrakt ved den parisiske opera- og ballett: Sammen – eller ikke i det hele tatt.

Veien mot målet blir tornefull (ellers hadde det jo ikke blitt en film av dette her). Det skyldes dels arrogante autoritetspersoner, dels jentenes «umodne» oppførsel. «Birds Of Paradise» ruller ut en rekke potensielt dramatiske tråder: Prestasjonsfremmende narkotiske stoffer, spiseforstyrrelser, mystiske ulykker og mørke hemmeligheter, eksperimentelle seksuelle konstellasjoner, svik og hevn.

INGEN DANS PÅ ROSER, SI: Diana Silvers (til venstre) og Kristine Frøseth i «Birds Of Paradise».

Alt dette er dessverre langt mindre engasjerende enn det høres ut, og hovedproblemet er at så lite av det som skjer føles godt nok motivert og fundert – og i liten grad blir utviklet når det først er kommet på banen. Nesten alt som hender kommer bardus på, og føles tilsvarende lite troverdig.

Den etter hvert rutinerte Frøland gjør en fin innsats i filmen. Hun fremstår som mer kompleks enn Kate, som stort sett ser perpleks ut, enda vi i hovedsak ser filmen via sistnevntes blikk. Klippen jobber hardt for å tildekke hvor mye de danser, sikkert fordi de ikke danser noe særlig i det hele tatt.

Dette siste er ikke noe stort poeng, da «Birds Of Paradise» er en ballett-film som virker unikt lite opptatt av den skjønne kunsten den liksom handler om.

Det den er, er en seig Tuppen og Lillemor-historie som prøver å more oss med sex og dop på veien mot sitt moralistisk sluttpoeng, og langt på vei mislykkes med det.