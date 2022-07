SKAPER REAKSJONER: Morten Kristiansen er misfornøyd med TV 2s vektfordeling mellom kjønnene i programmet «Norges sprekeste».

Reagerer på TV 2-konkurranse: − Ikke rettferdig

Realitydeltager Morten Kristiansen (71) i TV 2-serien «Norges sprekeste» reagerer på vektforskjellen i øvelsene for kvinner og menn. TV 2 avviser kritikken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nylig gikk første sesong av TV 2-serien «Norges sprekeste» av stabelen. Her konkurrerer en gjeng med ti pensjonister om å være sprekest. Skiløper Morten Kristiansen (71) er storfornøyd med programmet, men reagerer på forskjellen i vekt for kvinner og menn, på gjenstander som ble brukt i øvelsene.

Kristiansen sier at i en av øvelsene i programmet skal deltagerne dra en kasse bak seg. Her har mennene dratt en kasse på 80 kilo mens kvinnene drar en kasse på 40 kilo. I en annen øvelse brukes et gummihjul, der mennenes hjul veier 15 kilo og kvinnenes 7 kilo.

– Jeg hadde en ulempe som ikke var rettferdig, sier Kristiansen til VG.

Han har forståelse for at det skal være en vektforskjell for kvinner og menn, men mener at dobbelt så tunge øvelser blir urettferdig.

– I «Mesternes mester» bærer kvinner 3/4 av vekten i forhold til menn, dette er mer rettferdig, sier han og viser til en øvelse i NRKs «Mesternes mester», der deltagerne bærer sandsekker. I denne øvelsen bærer kvinnene 90 kilo og mennene 120 kilo ifølge Nettavisen.

– Konkurransen skal være real, sier han.

– Menn er sterkere

Deltager Kirsti Nordbyhaug Engh er uenig med Kristiansen. Hun mener det er rettferdig at kvinnene hadde lettere utstyr enn mennene.

– Menn er sterkere enn kvinner i utgangspunktet. Menn har armstyrke, vi har styrke andre steder, sier hun.

MEST MORO: Kirsti Nordbyhaug Engh mener programmet skal være mest morsom. «Vi hadde det gøy, dette er ikke OL» sier hun spøkefullt.

Nordbyhaug Engh trekker frem at alle har ulike forutsetninger for øvelsene. Hun sier hun har hofteproteser i hver hofte, og har fått streng beskjed av fysioterapeuten om å ikke løpe. Likevel klaget ikke hun over at øvelsene inneholdt mye løping.

– Det er konkurranse, og sånn skal det være.

Heller ikke deltager Linda Verde reagerer på vektforskjellen for kvinnene og mennene. Hun sier til VG at hun ikke har grunnlag for å betvile TV 2s vurderinger på øvelsene.

– Det er mye som spiller inn øvelsene. Selvfølgelig styrke og utholdenhet, men også balanse, hukommelse, smidighet og taktikk. I tillegg er det jo mange tilfeldigheter.

Jan Petter Dahl, pressesjef i TV 2 sier dette om kritikken fra Morten Kristiansen.

– Det ble gjort en grundig jobb i forkant av innspillingen med å lage rettferdige og korrekte regler i konkurransene basert på ekspertråd fra flere hold. Dette ble gjort ut fra deltagernes alder, kjønn og fysikk.

Dahl avviser at konkurransene var urettferdige.

– Det var store forskjeller i styrker og svakheter hos deltagerne, og derfor ble det mye variasjon i øvelsene. Vi mener konkurransene ble rettferdige, fremholder TV 2s pressesjef.

Dahl understreker også at alle øvelsene ble testet nøye på forhånd med menn og kvinner i relevant alder.

– Under innspillingen ble deltagerne informert om konkurransereglene, og fikk svar på spørsmål de lurte på.