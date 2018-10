FANT TONEN: Ellinor Selsø Håkonsen og Christian Borge Olsen legger ikke skjul på at de har fått sterke følelser for hverandre. Foto: TV3

«Love Island»-deltager Ellinor: – Jeg har ikke vært så forelsket på seks år

Følelsene sitter svært løst mellom de tre gjenværende parene før torsdagens «Love Island»-finale.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 04.10.18 18:44

Torsdag er det finale i høstens store TV3 -satsing, «Love Island», der de tre gjenværende parene skal kjempe om pengepremien på hele 500.000 kroner. De tre parene er Ellinor Selsø Håkonsen (24)/ Christian Borge Olsen (26), Bruna Camargo (23)/Nicklas Nikolaisen (23) og Andrea Sveinsdottir (23)/Morten Dalhaug (25).

Det er mulig pengepremien spiller oss et puss. Men da VG snakket med de tre parene bare noen timer før det braker løs på Gran Canaria, virket det å være tre stormforelskede par som går inn i finalen.

– Veldig glad i henne

– Jeg føler jeg har møtt en person som jeg vet at jeg skal være med også når jeg kommer hjem herfra. Jeg har ikke vært så forelsket på seks år. Siden det ble slutt med ekskjæresten min, har jeg ikke villet starte på et forhold som jeg ikke har visst hundre prosent at kom til å vare, sier Ellinor Selsø Håkonsen til VG.

Hun får støtte av partneren, Christian Borge Olsen.

– Sånn er det for meg og. Det er vanskelig å beskrive følelser, men det jeg kan si er at jeg alltid kan være meg selv når jeg er med Ellinor. Hun gjør meg trygg. Da jeg ble matforgiftet her inne, tok hun godt vare på meg. Jeg er veldig glad i henne.

– Det høres ut som at dere allerede er kjærester?

– Ha ha, ja, det høres sånn ut, men det får du svaret på i kveld.

Vil ha to eller tre barn

Innspillingen av «Love Island» har pågått i drøyt to måneder, men Ellinor og Christian har allerede begynt å snakke om barn.

– Ja, vi liker å dagdrømme litt om fremtiden, så jeg har sagt at vi først skal få en gutt som skal hete Christian jr., forteller Christian.

– Nei, det kommer ikke på tale, kontrer hans 24 år gamle partner, som understreker at de to ikke vil ha barn nå – men en gang i fremtiden.

– Vi har snakket om minst to, maks tre, barn. Selv mener jeg at vi skal få to egne barn og adoptere ett.

– Lurte på om det var noen vits

Andrea Sveinsdottir, som tidligere også har deltatt i «Paradise Hotel» , har vært åpen om at hun aldri tidligere har hatt en skikkelig kjæreste. Nå er hun godt på vei med partneren Morten Dalhaug.

– Det føles veldig bra. Og overraskende. Jeg trodde det skulle være mer skummelt enn det er å få følelser for noen, sier hun til VG.

– Jeg snakker på vegne av begge når jeg sier at vi er veldig forelsket begge to. Nå håper vi på en bra fortsettelse når vi kommer til Norge igjen. Uansett hvordan finalen går, blir dette bra uansett, tilføyer Morten.

Andrea fikk en brutal start på «Love Island» da hun vinglet litt vel mye mellom flere av guttene i villaen, noe som skapte enkelte reaksjoner i gruppen. Til slutt ble Morten altså redningen, og til VG innrømmer hun at hun fikk en tøff start.

– I starten gikk jeg rundt og lurte på om det var noen vits i å være her lenger. Men heldigvis løste det seg til slutt på en veldig bra måte. Og det er deilig.

– Ikke blant de mest romantiske

Bruna Camargo og Nicklas Nikolaisen gleder seg til å få finalen overstått, og til endelig å komme hjem til Norge.

– Jeg har vært her i 41 dager, men det føles som ett år! Alle deltagerne går jo oppå hverandre 24 timer i døgnet, og da blir følelsene veldig forsterket. Om det skjer noe, eller noen sier ting til deg, tar man det mye mer til seg enn man ville gjort hjemme, medgir Nicklas.

På sosiale medier har mange gitt uttrykk for at Bruna og Nicklas ikke er ordentlig forelsket.

– Hva synes dere om det?

– Jeg kan skjønne at folk tenker det. Vi er litt som et «søskenpar», tuller mye, og er kanskje ikke blant de mest romantiske. Men det finnes ikke noen fasit for hvordan dette skal være.

– Er dere forelsket da?

– Ja, vi er forelsket. Men vi har vår egen måte å vise at vi er glade i hverandre på, forteller de til VG.